ЛЧ. Удачная охота на Соболя, охотники не пойманы

Лига Чемпионов. Группа F. Шестой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Брюгге" 2:2

Голы: Корреа 12, Иммобиле 27 (пен.) - Вормер 15, Ванакен 76

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе, Худт (Раду 46), Ачерби, Лаццари, Лейва (Эскаланте 75), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро 75), Марушич, Корреа (А. Перейра 86), Иммобиле (Кайседо 75)

"Брюгге": Миньоле, Мата (Ван Дер Бремпт 84), Коссуну, Рикка, Диатта (Окереке 84), Вормер, Баланта (Ритс 77), Соболь, Ванакен, Де Кетелар, Ланг (Дели 42)

Предупреждения: Худт 36, Марушич 90 - Соболь 2

Удаление: Соболь 39 (вторая жёлтая)

Первый выход из группы Лиги Чемпионов за 20 лет или первый в истории. "Лацио" и "Брюгге" с небольшими финансами строят интересные проекты, идут вперёд шаг за шагом. И не желали отказываться от следующего. Наставник бельгийцев Филипп Клемент говорил об этом, а также о том, что нет лучшего места для истории, чем Рим. В лагере же римлян, из-за травм и коронавируса тащивших результаты осенью с 13-14 игроками, говорили о финале, мини-финале. Франческо Ачерби заявил, что после всего пережитого не хочет упустить такой шанс. И команда не подвела его. Подвёл другой защитник. Гостей.

Дуэль Мануэля Лаццари с Эдуардом Соболем началась с первых минут. Украинец не успевал за стремительным оппонентом. Сразу же получил жёлтую. Затем остановил рискованным подкатом. Затем легко сфолил. Затем срубил, и непонятно, почему Джюнейт Чакыр не показал ему вторую жёлтую карточку уже тогда. Клемент уже принялся готовить замену. А Соболь срубил ещё раз. Сзади, убегающего соперника. На других участках обороны гости также проигрывали. Четверо хозяев просто взяли и прорвались по центру, удар Луиса Альберто был отбит плохо. Иммобиле прорвался слева и был срублен Матой в стиле Соболя.

Вообще-то, на других участках поля "Брюгге" выглядел приличнее. Боролся, в центре поля, иногда неплохо комбинировал. Капитан Вормер, бывший под вопросом из-за болезни, добил после удара Ланга издали и неудачного сейва Рейны. После перехвата Де Кетелар чуть не попал с 18-ти метров. Да и, кроме голов, реально опасных моментов у ворот Миньоле до перерыва не было. Но эти грубейшие ошибки всё решили. Да и до удаления, в принципе, игру вёл "Лацио". Работал мощно, как в финале. Даже владел мячом 56 процентов времени, при том, что по среднему проценту до матча отставал от "Брюгге" на 4.5.

Во втором тайме "Лацио" уже играл по результату. Чередовал оборону с атаками. Корреа чуть не попал ударом низом, удар Марушича с острого угла отбил вратарь. Иммобиле был обязан замыкать пас Луиса Альберто в контратаке точнее. Уверенный в команде Симоне Индзаги даже убрал с поля лидеров - Иммобиле и Луиса Альберто. И тут же поплатился ударом головой Ванакена с навеса Вормера. Закономерно. Ведь "Брюгге" не прекращал бороться. Особенно - на фоне всё возраставшей пассивности соперника. В добавленное время Де Кетелар чуть не сломал перекладину ударом в упор. Но всё же "орлы" спаслись.

За "Лацио" тянется немалый шлейф упущенных побед и ничьих в Еврокубках. Например, в предыдущем сезоне в Лиге Европы oн трижды позволил соперникам выйти с 0:1 на 2:1, победить и выбить римлян из группы. Был близoк к подобному и сейчас. Но устоял и закончил групповой турнир без поражений. Пожалуй, его выход в 1/8 финала справедлив, ведь он провел турнир ровнее, чем "Брюгге". Хотя и чемпион Бельгии должен лишь гордиться своим проектом, своим выступлением. И во втором тайме сегодня, и в целом, благодаря рекордному для клуба набору очков (8). А если бы охота на Соболя не удалась?