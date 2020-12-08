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16 лет и 18 дней. Форвард Боруссии Мукоко стал самым молодым игроком в истории ЛЧ
История пишется на наших глазах
В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Боруссия" на выезде играет против "Зенита".
Во втором тайме Люсьен Фавр выпустил юного Юссуфа Мукоко. Замена стала исторической, ведь форвард в возрасте 16 лет и 18 дней стал самым молодым игроком в истории ЛЧ.
???????? - @BVB's Youssoufa Moukoko breaks the record of youngest player in the Champions League— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 8, 2020
16y-018d - Youssoufa Moukoko
16y-086d - Célestine Babayaro
16y-102d - Rayan Cherki
16y-128d - Alen Halilovic
16y-148d - Youri Tielemans#ZenitBVB #UCL
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