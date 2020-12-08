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16 лет и 18 дней. Форвард Боруссии Мукоко стал самым молодым игроком в истории ЛЧ

Лига Чемпионов
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История пишется на наших глазах

16 лет и 18 дней. Форвард Боруссии Мукоко стал самым молодым игроком в истории ЛЧ
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В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Боруссия" на выезде играет против "Зенита".

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Во втором тайме Люсьен Фавр выпустил юного Юссуфа Мукоко. Замена стала исторической, ведь форвард в возрасте 16 лет и 18 дней стал самым молодым игроком в истории ЛЧ.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зенит (Санкт-Петербург) Юссуфа Мукоко
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