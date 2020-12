16 лет и 18 дней. Форвард Боруссии Мукоко стал самым молодым игроком в истории ЛЧ

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Боруссия" на выезде играет против "Зенита".

Во втором тайме Люсьен Фавр выпустил юного Юссуфа Мукоко. Замена стала исторической, ведь форвард в возрасте 16 лет и 18 дней стал самым молодым игроком в истории ЛЧ.

???????? - @BVB's Youssoufa Moukoko breaks the record of youngest player in the Champions League



16y-018d - Youssoufa Moukoko

16y-086d - Célestine Babayaro

16y-102d - Rayan Cherki

16y-128d - Alen Halilovic

16y-148d - Youri Tielemans