ЛЧ. Витцель приносит Боруссии победу на Зенитом

В матче шестого тура группового этапа ЛЧ "Боруссия" отправилась в гости к "Зениту". "Шмели" уже вышли в плей-офф, но победа сегодня гарантировала им первое место.

Читайте также 16 лет и 18 дней. Форвард Боруссии Мукоко стал самым молодым игроком в истории ЛЧ

Первый тайм остался за командой Сергея Семака, которая вышла вперед после гола Дриусси. Но во втором немецкая команда переломила ход битвы, забив дважды и обеспечив себе победу. Российский клуб набрал за шесть туров лишь одно очко.

"Зенит" - "Боруссия" 1:2

Голы: Дриусси 16 - Пищек 68, Витцель 79