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ЛЧ. Витцель приносит Боруссии победу на Зенитом

Лига Чемпионов
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Забил бывшей команде

ЛЧ. Витцель приносит Боруссии победу на Зенитом
UA-Футбол
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В матче шестого тура группового этапа ЛЧ "Боруссия" отправилась в гости к "Зениту". "Шмели" уже вышли в плей-офф, но победа сегодня гарантировала им первое место.

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Первый тайм остался за командой Сергея Семака, которая вышла вперед после гола Дриусси. Но во втором немецкая команда переломила ход битвы, забив дважды и обеспечив себе победу. Российский клуб набрал за шесть туров лишь одно очко.

"Зенит" - "Боруссия" 1:2
Голы: Дриусси 16 - Пищек 68, Витцель 79

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зенит (Санкт-Петербург) Аксель Витцель
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