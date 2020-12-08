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ЛЧ. Витцель приносит Боруссии победу на Зенитом
Забил бывшей команде
В матче шестого тура группового этапа ЛЧ "Боруссия" отправилась в гости к "Зениту". "Шмели" уже вышли в плей-офф, но победа сегодня гарантировала им первое место.
Первый тайм остался за командой Сергея Семака, которая вышла вперед после гола Дриусси. Но во втором немецкая команда переломила ход битвы, забив дважды и обеспечив себе победу. Российский клуб набрал за шесть туров лишь одно очко.
"Зенит" - "Боруссия" 1:2
Голы: Дриусси 16 - Пищек 68, Витцель 79
????????????????: #????????????-????????????????????????????????????????????????!— Borussia Dortmund (@BVB) December 8, 2020
Der #BVB dreht die Partie in St. Petersburg und sichert sich damit Platz 1 in Gruppe F. #ZenitBVB pic.twitter.com/Ivc2WyIs9i
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