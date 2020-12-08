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"Шанс войти в историю" - Зубков рассказал о настрое Фради на матч с Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

До начала матча остались считанные минуты

"Шанс войти в историю" - Зубков рассказал о настрое Фради на матч с Динамо
Новина українською

Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков дал комментарий Футбол NEWS накануне поединка против "Динамо" в рамках 6-го тура Лиги Чемпионов.

"Конечно, это своего рода финал. Это шанс войти в историю. Каждый, кто выйдет на поле, отдаст все свои силы и покажет свою лучшую игру.

В том году мы играли в Лиге Европы и это был огромный опыт для каждого. Теперь мы играем в Лиге Чемпионов и это огромное счастье для нас. В игре с "Динамо" покажем наше желание и бойцовские качества", - сказал Зубков.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 21:41
Є ще шансще і вляпатись в історію
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