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"Шанс войти в историю" - Зубков рассказал о настрое Фради на матч с Динамо
До начала матча остались считанные минуты
Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков дал комментарий Футбол NEWS накануне поединка против "
"Конечно, это своего рода финал. Это шанс войти в историю. Каждый, кто выйдет на поле, отдаст все свои силы и покажет свою лучшую игру.
В том году мы играли в Лиге Европы и это был огромный опыт для каждого. Теперь мы играем в Лиге Чемпионов и это огромное счастье для нас. В игре с "Динамо" покажем наше желание и бойцовские качества", - сказал Зубков.
Напомним, что поединок начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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