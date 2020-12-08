"Шанс войти в историю" - Зубков рассказал о настрое Фради на матч с Динамо

Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков дал комментарий Футбол NEWS накануне поединка против " Динамо " в рамках 6-го тура Лиги Чемпионов.

"Конечно, это своего рода финал. Это шанс войти в историю. Каждый, кто выйдет на поле, отдаст все свои силы и покажет свою лучшую игру.

В том году мы играли в Лиге Европы и это был огромный опыт для каждого. Теперь мы играем в Лиге Чемпионов и это огромное счастье для нас. В игре с "Динамо" покажем наше желание и бойцовские качества", - сказал Зубков.