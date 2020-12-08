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Месут Озил может продолжить карьеру в МЛС
В Лондоне он никому не нужен
Уже зимой Месут Озил может покинуть не только Англию, но и европейский континент. Об этом передают турецкие СМИ.
По их данным, активно полузащитником интересуется клуб из МЛС "Ди Си Юнайтед". Они готовы зимой заключить контракт с футболистом.
В текущем сезоне Озил еще не выходил на поле.
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