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Месут Озил может продолжить карьеру в МЛС

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В Лондоне он никому не нужен

Месут Озил может продолжить карьеру в МЛС
UA-Футбол
Новина українською

Уже зимой Месут Озил может покинуть не только Англию, но и европейский континент. Об этом передают турецкие СМИ.

По их данным, активно полузащитником интересуется клуб из МЛС "Ди Си Юнайтед". Они готовы зимой заключить контракт с футболистом.

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В текущем сезоне Озил еще не выходил на поле.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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