Матч ПСЖ - Башакшехир перенесен из-за расистского скандала (обновлено)

Поединок 6-го тура Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Башакшехир", похоже, сорван. Турки по команде тренера Окана Бурука ушли с поля, несмотря на уговоры делегата матча.

Скандал разразился на 13-й минуте встречи, когда Бурук и его ассистент Пьер Вебо начали бурно возмущаться четвертым судьей. Прибежавший арбитр Овидиу Хацеган показал по красной карточке обоим, но это лишь подбросило масла в огонь.

Вебо настаивает, что четвертый судья Себастьян Колческу оскорбил его на расовой почве, назвав "ниггером". Это же подтвердили другие игроки.

Here's the moment when Istanbul Basaksehir and Paris Saint-Germain players left the pitch after the fourth official allegedly pointed a racist slur at an Istanbul Basaksehir coach.



