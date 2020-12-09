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Матч ПСЖ - Башакшехир перенесен из-за расистского скандала (обновлено)

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Невероятно!

Матч ПСЖ - Башакшехир перенесен из-за расистского скандала (обновлено)
Новина українською

Поединок 6-го тура Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Башакшехир", похоже, сорван. Турки по команде тренера Окана Бурука ушли с поля, несмотря на уговоры делегата матча.

Скандал разразился на 13-й минуте встречи, когда Бурук и его ассистент Пьер Вебо начали бурно возмущаться четвертым судьей. Прибежавший арбитр Овидиу Хацеган показал по красной карточке обоим, но это лишь подбросило масла в огонь.

Вебо настаивает, что четвертый судья Себастьян Колческу оскорбил его на расовой почве, назвав "ниггером". Это же подтвердили другие игроки.

Обновлено в 00:20. Официальные источники клубов и УЕФА по-прежнему молчат, но L'Equipe со ссылкой на представителей "ПСЖ" сообщил, что матч будет доигран завтра, 9 декабря, старт - в 19:55 по Киеву.

Демба Ба предлагал футболистам обеих команд выйти на поле, взявшись за руки, и тем самым закрыть тему, но часть игроков "Башакшехира" выступили против, поэтому матч пришлось перенести.

Тем временем, благодаря победе "Лейпцига" над "МЮ" "ПСЖ" уже оформил выход в плей-офф ЛЧ. Завтра только решится, какое именно итоговое место они займут - первое или второе.

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В статье: Пьер Вебо Пари Сен-Жермен (Париж) Овидиу Хацеган Башакшехир
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Комментарии (75)
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 01:46
Может давайте теперь все дружно станем на колено перед неграми ибо ж БЛМ))) Или лучше сразу на два! Никто не хочет? Шучу конечно. Слава силам небесным большинство отреагировало адекватно!
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0
0
Chuzman
09.12.2020 в 01:54
Адекватно это как?Назвать их всех тупыми чёрными животными и надеть на всех цепи?
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
09.12.2020 в 01:28
главный вопрос почему Нерг друг друга называют Нигерами, но стоит это сказать белому все расизм.. как это вообще возможно
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 01:50
Это типа как один наркет другого окликнет: "слышь вась"...Если они с одного двора, то это ок, а если ты нормальный человек и не с их двора, то такие слова уже не ок)))
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0
0
Карибський Українець (Kingstown)
09.12.2020 в 01:15
Коли в мене питають, чи є в Україні расизм, то я відповідаю усім, що ні. Що в наших університетах навчаються студенти з багатьох африканських країн і почуваються тут добре. А на справі виявляється, що в Україні, судячи з коментарів, дуже багато довбнів. То я помилявся, а, не вельме шановні співвітчизники? Ви закінчені расисти? Усі люди в світі поділяються на розумних та недолугих. А вже недолугі розділяються на раси та релігії...
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+1
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
09.12.2020 в 01:24
судя по твоему коментарию ты тоже ДОВБЕНЬ! если не пнимаешь что произошло , я просто намек дам сборный, лига наций, Швейцария, Украина , Лига Чемпионов ПСЖ- и команда дебилов из турции , кто-то завтра доиграет матч, это так на размышление
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+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
09.12.2020 в 01:25
ну и как насчет стватистики сейчас в мире больше расистов черных чем белых, одним типа можно другим нельзя
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 01:41
Ну ты и дебил, спиввитчизнык хренов!
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
09.12.2020 в 01:13
я чеьт не понял а матч швейцария - украина? это другое? что за лицемерие
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0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
09.12.2020 в 00:57
Турки решили погостевать в Париже на денёк больше..;)А если серьезно - пруф, или балаболы
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+1
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
09.12.2020 в 00:43
А как называют их в Нигерии?
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 01:43
Нигерийцы. Может он(4ый арбитр) спросил чёрного(ладно уж, так и быть) какой тот национальности - сенегалец или нигериец? А чёрный негр сразу подумал, что его ниггером обозвали)))) Тупое чёрное животное)))
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0
0
Лекарь (село Дарница)
09.12.2020 в 00:40
Не удивлюсь, если "вдруг" всплывет некое видео, туманно доказывающее, что 15-ый арбитр "оскорбил" 20-го ассистента 3-го помощника главного тренера у турков.Не совсем понимаю, при чем тут ПСЖ? Им никаких санкций быть не может. Поэтому, предлагаю, дисквалифицировать турков к чертям собачьим. Обиженного черного дисквалифицировать пожизненно
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+4
0
Chuzman
09.12.2020 в 01:49
Футболисты ПСЖ то же отказались играть и ушли с поля.
Ответить
0
0
magnum power (БОМЖ)
09.12.2020 в 00:38
опять стыдно быть белым и гетеросексуальным((.
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
09.12.2020 в 00:40
Что мешает стать трансом?
Ответить
0
-1
skopa (Харьков)
09.12.2020 в 00:32
На Неймарчика жалко было смотреть..Это же его тема.., а тут какие-то хитрож..пые турки с под носа увели...
Ответить
+4
-1
Golfik25 (Киев)
09.12.2020 в 00:31
2020 год, негры почувствовали себя богами. Пора обратно на цепи и ноги мыть.
Ответить
+8
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 00:34
100%!
Ответить
+3
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.12.2020 в 00:31
якщо матч завтра будуть догравати то це буде одним з козирів для зб.України в суді по матчу з Швейцарією.
Ответить
+1
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
09.12.2020 в 00:28
Хитрож*опі турки. За перемогу в ЛЧ шалені гроші платять.
Ответить
0
-2
alktus (Хмельницкий)
09.12.2020 в 00:30
За технарь не платят.
Ответить
+1
0
Хиденг (Днепр)
09.12.2020 в 00:28
Romu: Посмотрел на результаты жеребьёвки и первая мысль была, что нам достались все 4 соперника из самой слабой корзины. Ладно ещё Украина, она иногда у кого-то да выигрывает, но когда это Финляндия перестала быть командой из низших корзин? И зачем вообще в европейском отборе нужен Казахстан? Сначала добавили туда Турцию, потом Израиль, теперь Казахстан. Кто следующий: Индия, Китай, Нигерия?
Ответить
+5
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.12.2020 в 00:33
Ну турків хоч клаптик в Європі є , а в жидів що ?
Ответить
0
0
Хиденг (Днепр)
09.12.2020 в 00:35
В тебе що?
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.12.2020 в 00:37
? Жид ?
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
09.12.2020 в 00:38
Финляндия попала на Евро-2020, а ещё недавно умудрилась обыграть на выезде Францию 2:0, тогда как мы 1:7 влетели! У сборной Суоми сейчас однозначно подъём! А по поводу Казахстана...Ты вообще знаешь географию? До каких границ распространяется Европа?
Ответить
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
09.12.2020 в 01:55
У Казахстана географічно 3% теріторії в Європі
0
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
09.12.2020 в 00:48
Может ты задницей смотрел,финны вышли на Евро-20
Ответить
0
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
09.12.2020 в 00:26
Боже, які примітивні коментарі...
Ответить
0
-2
vlotko (Броди)
09.12.2020 в 00:22
Так що у турків один з тренерів афрєвропеєць?
Ответить
0
0
Хиденг (Днепр)
09.12.2020 в 00:16
"Я не Негоро, Я Себастьян Перейра - торговец...." (с)
Ответить
+2
0
Liverpool 333 (Кировоград )
09.12.2020 в 00:11
На негров скоро и смотреть нельзя будет скажут что расизмский взгляд. Задрали эти негры со своим расизмом
Ответить
+6
0
mishasar (Вараш)
09.12.2020 в 00:08
Ніхто не побачить що сказав судья. Він був у масці.... Корона...
Ответить
+1
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 23:36
Уефа экстренно рассмотрела расистский скандал, в результате которого присуждено техническое поражение сборной Украины :)
Ответить
+14
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
08.12.2020 в 23:29
Неплохо было бы этих "антирасистов" наградить приличным штрафом
Ответить
+4
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 23:23
This black guy - оскорбление???
Ответить
+6
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.12.2020 в 23:18
Я уже давно понял, что негры - главные расисты! Плюс они расизмом постоянно манипулируют! Негр прийдёт к тебе в дом убивать и грабить, а если ты дашь отпор, то он будет сразу кричать, что ты расист и оскорбил его на расовой почве!
Ответить
+13
0
avatar
ymscik (Херсон)
09.12.2020 в 00:09
Так и есть! Сейчас черный расизм "на коне".
Ответить
+7
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 23:14
Так покажите видео, где все начиналось! Админы, ау
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2020 в 23:13
может, не на расовой, а на 3,14 Do расовой?)) тогда точно эуропэйцы технарь не засчитают)))
Ответить
+3
-1
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 23:14
Если он его чёрным пи-ром обозвал, то расстреляют после матча :)
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.12.2020 в 23:13
Так а почему ниггер обижается на слово "ниггер"??? Глупо обижаться на правду!
Ответить
+11
0
Vit@lik (Чернігів)
08.12.2020 в 23:11
Take up the White Man's burden— And reap his old reward:The blame of those ye better, The hate of those ye guard!
Ответить
0
0
Soccerman (Москва)
09.12.2020 в 00:17
shot your mouth
Ответить
0
-1
Forsaken (Черкаси)
09.12.2020 в 00:56
Феєрично обісрався, оце так блиснув лінгвістичним талантом ))))))))
0
0
UA Hero (Chernivtsi)
08.12.2020 в 23:06
Вебо наполягає, що четвертий суддя Себастьян Колческу образив його на расовому ґрунті. Це ж підтвердили інші гравці.====Це їх мавпячий Тайсон навчив... Турки плакали по ходу скандалу чи ні?
Ответить
+6
-3
Chuzman
08.12.2020 в 23:02
Ненавижу две вещи:расизм и негров.
Ответить
+14
-2
аалекс ( Крым)
08.12.2020 в 22:56
Уже вышли доигрывать.
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
08.12.2020 в 22:55
Ненавижу две вещи: расизм и негров.
Ответить
+12
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 23:05
Ненавижу расизм и негров.
Ответить
+9
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.12.2020 в 23:15
Ненавижу расизм и негров!
+7
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 22:53
щоб там не було, . але команда не повинна покидати поле. тому як писалось нижче. технаорь. штраф і дисква.
Ответить
+7
-1
Cerega15 (Kherson)
08.12.2020 в 22:57
Если турки найдут видеодоказательство - на бутылку сядут румыны.
Ответить
+3
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 23:04
в любому випадку вони не повинні іти з поля.
+5
-1
Cerega15 (Kherson)
08.12.2020 в 23:11
Да, но я не об этом.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.12.2020 в 22:51
Как уже эти баклажаны заколебали со своим расизмом.
Ответить
+18
0
ts0y (Чернигов)
08.12.2020 в 22:52
Прям с языка сорвал, как боженька молвил)
Ответить
+13
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 23:03
Не знал, шо ты расист. Дай пять брат.
Ответить
+9
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.12.2020 в 23:06
Все мы люди, и не важно, какой у тебя цвет кожи - черный, коричневый или нормальный
+9
0
avatar
_abel_
08.12.2020 в 22:51
вся УЄФА має тепер ходити у футболках і костюмах "no to racism" - хоч три роки) расисти грьобані
Ответить
+9
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2020 в 22:54
и масках
Ответить
+6
-1
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 22:59
В чёрных.
+7
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 22:58
Ты шо, негр?
Ответить
+9
0
Kela (Одесса)
08.12.2020 в 22:49
Прогнозирую решение УЕФА туркам технарь, штраф в пару десятков тысяч евро и дисквалификация на пару лет
Ответить
+10
-2
ffggpl (Харьков)
08.12.2020 в 22:54
Еслм УЕФА даст туркам технарь, то их (УЕФА) обвинят в поддержке расистских выходок. Так что, турки знают, что делают.
Ответить
+6
-4
Chuzman
08.12.2020 в 22:59
Теперь швейцарцы,турки.... будут играть в кабинетный футбол.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.12.2020 в 22:59
Всему миру уже пора заканчивать потакать повсюду неграм и всяким меньшинствам. А то скоро негры будут править человечеством.
+12
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 23:01
Ай молодца!
+6
0
avatar
GOLD-MAN-ANGLO-SAX
08.12.2020 в 22:46
Если было, то признайтесь.
Ответить
+3
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 22:46
думаю що турки ( команда) може на років 3 забути про єврокубки.
Ответить
+5
-2
Artemanat (Кривой Рог)
08.12.2020 в 22:44
Технарь туркам ибо это произвол
Ответить
+5
-2
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 22:43
Шо продажная уефа прохрюкает поэтому поводу? :)
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+3
-3
Pokeruga (Кропивницкий)
08.12.2020 в 23:00
Рафик - чистой воды невиновник... А туркам технарь 3:0 впаять!)
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+3
0
bokassaeblan (Город)
08.12.2020 в 22:38
Ответить
+2
-5


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