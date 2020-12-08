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Матч ПСЖ - Башакшехир, похоже, сорван из-за расистского скандала

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Невероятно!

Матч ПСЖ - Башакшехир, похоже, сорван из-за расистского скандала
Новина українською

Поединок 6-го тура Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Башакшехир", похоже, сорван. Турки по команде тренера Окана Бурука ушли с поля, несмотря на уговоры делегата матча.

Скандал разразился на 13-й минуте встречи, когда Бурук и его ассистент Пьер Вебо начали бурно возмущаться четвертым судьей. Прибежавший арбитр Овидиу Хацеган показал по красной карточке обоим, но это лишь подбросило масла в огонь.

Вебо настаивает, что четвертый судья Себастьян Колческу оскорбил его на расовой почве, назвав "ниггером". Это же подтвердили другие игроки.

Какое-то время Бурук настаивал, чтобы арбитры извинились перед Пьером, но ничего из этого не получилось. Не помогло и вмешательство делегата встречи, а также спортивного директора "ПСЖ" Леонардо.

Будут ли команды доигрывать матч и когда именно это произойдет пока неясно. Ждем информации от клубов или УЕФА.

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В статье: Пьер Вебо Пари Сен-Жермен (Париж) Овидиу Хацеган Башакшехир
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Комментарии (41)
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Liverpool 333 (Кировоград )
09.12.2020 в 00:11
На негров скоро и смотреть нельзя будет скажут что расизмский взгляд. Задрали эти негры со своим расизмом
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0
0
mishasar (Вараш)
09.12.2020 в 00:08
Ніхто не побачить що сказав судья. Він був у масці.... Корона...
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0
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 23:36
Уефа экстренно рассмотрела расистский скандал, в результате которого присуждено техническое поражение сборной Украины :)
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+3
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
08.12.2020 в 23:29
Неплохо было бы этих "антирасистов" наградить приличным штрафом
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0
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 23:23
This black guy - оскорбление???
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.12.2020 в 23:18
Я уже давно понял, что негры - главные расисты! Плюс они расизмом постоянно манипулируют! Негр прийдёт к тебе в дом убивать и грабить, а если ты дашь отпор, то он будет сразу кричать, что ты расист и оскорбил его на расовой почве!
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+5
0
avatar
ymscik (Херсон)
09.12.2020 в 00:09
Так и есть! Сейчас черный расизм "на коне".
Ответить
0
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 23:14
Так покажите видео, где все начиналось! Админы, ау
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2020 в 23:13
может, не на расовой, а на 3,14 Do расовой?)) тогда точно эуропэйцы технарь не засчитают)))
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+2
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 23:14
Если он его чёрным пи-ром обозвал, то расстреляют после матча :)
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.12.2020 в 23:13
Так а почему ниггер обижается на слово "ниггер"??? Глупо обижаться на правду!
Ответить
+4
0
Vit@lik (Чернігів)
08.12.2020 в 23:11
Take up the White Man's burden— And reap his old reward:The blame of those ye better, The hate of those ye guard!
Ответить
0
0
UA Hero (Chernivtsi)
08.12.2020 в 23:06
Вебо наполягає, що четвертий суддя Себастьян Колческу образив його на расовому ґрунті. Це ж підтвердили інші гравці.====Це їх мавпячий Тайсон навчив... Турки плакали по ходу скандалу чи ні?
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+2
-2
Chuzman
08.12.2020 в 23:02
Ненавижу две вещи:расизм и негров.
Ответить
+5
-2
аалекс ( Крым)
08.12.2020 в 22:56
Уже вышли доигрывать.
Ответить
0
0
Cerega15 (Kherson)
08.12.2020 в 22:55
Ненавижу две вещи: расизм и негров.
Ответить
+8
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 23:05
Ненавижу расизм и негров.
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.12.2020 в 23:15
Ненавижу расизм и негров!
+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 22:53
щоб там не було, . але команда не повинна покидати поле. тому як писалось нижче. технаорь. штраф і дисква.
Ответить
+4
-1
Cerega15 (Kherson)
08.12.2020 в 22:57
Если турки найдут видеодоказательство - на бутылку сядут румыны.
Ответить
+3
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 23:04
в любому випадку вони не повинні іти з поля.
+2
-1
Cerega15 (Kherson)
08.12.2020 в 23:11
Да, но я не об этом.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.12.2020 в 22:51
Как уже эти баклажаны заколебали со своим расизмом.
Ответить
+10
0
ts0y (Чернигов)
08.12.2020 в 22:52
Прям с языка сорвал, как боженька молвил)
Ответить
+8
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 23:03
Не знал, шо ты расист. Дай пять брат.
Ответить
+4
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.12.2020 в 23:06
Все мы люди, и не важно, какой у тебя цвет кожи - черный, коричневый или нормальный
+4
0
avatar
_abel_
08.12.2020 в 22:51
вся УЄФА має тепер ходити у футболках і костюмах "no to racism" - хоч три роки) расисти грьобані
Ответить
+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.12.2020 в 22:54
и масках
Ответить
+5
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 22:59
В чёрных.
+5
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 22:58
Ты шо, негр?
Ответить
+4
0
Kela (Одесса)
08.12.2020 в 22:49
Прогнозирую решение УЕФА туркам технарь, штраф в пару десятков тысяч евро и дисквалификация на пару лет
Ответить
+5
-2
ffggpl (Харьков)
08.12.2020 в 22:54
Еслм УЕФА даст туркам технарь, то их (УЕФА) обвинят в поддержке расистских выходок. Так что, турки знают, что делают.
Ответить
+3
-3
Chuzman
08.12.2020 в 22:59
Теперь швейцарцы,турки.... будут играть в кабинетный футбол.
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.12.2020 в 22:59
Всему миру уже пора заканчивать потакать повсюду неграм и всяким меньшинствам. А то скоро негры будут править человечеством.
+6
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
08.12.2020 в 23:01
Ай молодца!
+2
0
avatar
GOLD-MAN-ANGLO-SAX
08.12.2020 в 22:46
Если было, то признайтесь.
Ответить
+3
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 22:46
думаю що турки ( команда) може на років 3 забути про єврокубки.
Ответить
+3
-2
Artemanat (Кривой Рог)
08.12.2020 в 22:44
Технарь туркам ибо это произвол
Ответить
+3
-2
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
08.12.2020 в 22:43
Шо продажная уефа прохрюкает поэтому поводу? :)
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+2
-2
Pokeruga (Кропивницкий)
08.12.2020 в 23:00
Рафик - чистой воды невиновник... А туркам технарь 3:0 впаять!)
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+1
0
bokassaeblan (Город)
08.12.2020 в 22:38
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+1
-4


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