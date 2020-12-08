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Матч ПСЖ - Башакшехир, похоже, сорван из-за расистского скандала
Невероятно!
Поединок 6-го тура Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Башакшехир", похоже, сорван. Турки по команде тренера Окана Бурука ушли с поля, несмотря на уговоры делегата матча.
Скандал разразился на 13-й минуте встречи, когда Бурук и его ассистент Пьер Вебо начали бурно возмущаться четвертым судьей. Прибежавший арбитр Овидиу Хацеган показал по красной карточке обоим, но это лишь подбросило масла в огонь.
Вебо настаивает, что четвертый судья Себастьян Колческу оскорбил его на расовой почве, назвав "ниггером". Это же подтвердили другие игроки.
Here's the moment when Istanbul Basaksehir and Paris Saint-Germain players left the pitch after the fourth official allegedly pointed a racist slur at an Istanbul Basaksehir coach.— London's Finest (@LondonsFinestQU) December 8, 2020
The proper response. Kick it out. #PSGIBFK pic.twitter.com/jHVWBsWkOo
Какое-то время Бурук настаивал, чтобы арбитры извинились перед Пьером, но ничего из этого не получилось. Не помогло и вмешательство делегата встречи, а также спортивного директора "ПСЖ" Леонардо.
Будут ли команды доигрывать матч и когда именно это произойдет пока неясно. Ждем информации от клубов или УЕФА.
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