Соболь удалился, орлы отправились в плей-офф. Лацио - Брюгге 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов, в котором "Лацио" принимал "Брюгге". Итальянцам нужно было не проиграть, чтобы отправиться в плей-офф.

Дела у итальянцев пошли хорошо в первом тайме, когда они забили дважды, а Эдуард Соболь заработал удаление. Бельгийцы смогли сравнять счет, но на большее их не хватило.

"Лацио" - "Брюгге" 2:2

Голы: Корреа 12, Иммобиле 27 (пен.) - Вормер 15, Ванакен 76