Лига Чемпионов
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Соболь удалился, орлы отправились в плей-офф. Лацио - Брюгге 2:2. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов, в котором "Лацио" принимал "Брюгге". Итальянцам нужно было не проиграть, чтобы отправиться в плей-офф.
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Дела у итальянцев пошли хорошо в первом тайме, когда они забили дважды, а Эдуард Соболь заработал удаление. Бельгийцы смогли сравнять счет, но на большее их не хватило.
"Лацио" - "Брюгге" 2:2
Голы: Корреа 12, Иммобиле 27 (пен.) - Вормер 15, Ванакен 76
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