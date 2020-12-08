  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Соболь удалился, орлы отправились в плей-офф. Лацио - Брюгге 2:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соболь удалился, орлы отправились в плей-офф. Лацио - Брюгге 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Впервые с 1999-го года

Соболь удалился, орлы отправились в плей-офф. Лацио - Брюгге 2:2. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов, в котором "Лацио" принимал "Брюгге". Итальянцам нужно было не проиграть, чтобы отправиться в плей-офф.

Читайте такжеЛЧ. Удачная охота на Соболя, охотники не пойманы

Дела у итальянцев пошли хорошо в первом тайме, когда они забили дважды, а Эдуард Соболь заработал удаление. Бельгийцы смогли сравнять счет, но на большее их не хватило.

"Лацио" - "Брюгге" 2:2
Голы: Корреа 12, Иммобиле 27 (пен.) - Вормер 15, Ванакен 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чиро Иммобиле Брюгге Эдуард Соболь Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...