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Наставник Боруссии: У нас есть шанс на историческое достижение - не важно, что мы можем оставить Реал за бортом
Мотивация будет запредельной
Главный тренер "Боруссии" Марко Розе дал свой комментарий перед матче против "Реала" в Лиге Чемпионов.
Завтра у нас есть шанс добиться исторического достижения. Совершенно не имеет значения, что мы можем оставить "Реал" за бортом плей-офф. Речь о нашем выходе в 1/8 финала.
Мы готовы к матчу и понимаем, что нужно сделать. Нервничать нет смысла. С нетерпением ждем начала игры и постараемся воспользоваться хорошей турнирной позицией.
Конечно, было бы здорово сыграть при переполненных трибунах "Сантьяго Бернабеу". Очень жаль, что зрителей не будет. Но я не считаю, что это дает нам какое-то преимущество", - приводит слова тренера сайт УЕФА.
Отметим, что немецкой стороне нужно не проиграть, чтобы выйти в 1/8 финала.
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