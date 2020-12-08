  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Наставник Боруссии: У нас есть шанс на историческое достижение - не важно, что мы можем оставить Реал за бортом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Боруссии: У нас есть шанс на историческое достижение - не важно, что мы можем оставить Реал за бортом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мотивация будет запредельной

Наставник Боруссии: У нас есть шанс на историческое достижение - не важно, что мы можем оставить Реал за бортом
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Боруссии" Марко Розе дал свой комментарий перед матче против "Реала" в Лиге Чемпионов.

Читайте такжеРеал - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Завтра у нас есть шанс добиться исторического достижения. Совершенно не имеет значения, что мы можем оставить "Реал" за бортом плей-офф. Речь о нашем выходе в 1/8 финала.

Мы готовы к матчу и понимаем, что нужно сделать. Нервничать нет смысла. С нетерпением ждем начала игры и постараемся воспользоваться хорошей турнирной позицией.

Конечно, было бы здорово сыграть при переполненных трибунах "Сантьяго Бернабеу". Очень жаль, что зрителей не будет. Но я не считаю, что это дает нам какое-то преимущество", - приводит слова тренера сайт УЕФА.

Отметим, что немецкой стороне нужно не проиграть, чтобы выйти в 1/8 финала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Реал (Мадрид) Марко Розе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...