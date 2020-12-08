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ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли...

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Первая за последних четыре года победа Динамо в группе Лиги чемпионов

ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли...
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Помните, о чем мы писали после ответного матча с "Гентом", по итогам которого "Динамо" оформило выход в групповой этап Лиги чемпионов? Мол, Мирча Луческу сделал работодателям подарок, но завернул его в порванную упаковку. Уже тогда было понимание, что с такой игрой в группе будет несладко – и опасения подтвердились.

Ну, пусть "Барса" и "Ювентус". Даже несмотря на то, что грады далеки от своего пика, "Динамо" не способно с ними тягаться. Но с "Ференцварошом" можно было сыграть с позиции силы хотя бы в одном поединке. Сыграть и уверенно добыть нужный результат. А не вымучить его.

ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли... - изображение 1

Хорошо против "Фради" киевляне играли только 55-60 минут первого матча. Затем отдали инициативу и свели поединок до закономерной ничьей. Сегодня же в Киеве было то, что нейтральный болельщик назвал бы "мышиной возней" – не миловидные потуги двух команд за право не называться полным неудачником.

"Динамо" на протяжении первого тайма не нанесло по воротам соперника ни одного внятного удара. Самый опасный момент – это подача Гармаша в направлении Вербича, перекушенная голкипером "Фради". Не считать же голевыми шансами не акцентированные тычки мяч от Забарного и Попова?! Несколько стандартов – тоже прямолинейно и безадресно.

ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли... - изображение 2

"Ференцварош" больше держал мяч, немного качественнее играл в пас, применял высокий прессинг, не боялся высоко поднимать линию защиты. И моментов создал немного больше. Точнее, венгры создали, в отличие от киевлян, хоть какие-то моменты. Нгуен после провала "динамовской" защиты бил беспрепятственно, но не попал. Ловренчич пробил мимо ворот, а Урзуни, находясь под очень острым углом относительно ворот, попал в Бущана.

В одном из эпизодов мяч с близкого расстояния в штрафной зоне попал Сидорчуку в руку, но пенальти – это было бы слишком шикарно для такого матча.

ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли... - изображение 3

Вторая 45-минутка началась оптимистично для болельщиков "Динамо" – с атак киевлян и прицельного, но несильного удара Виктора Цыганкова. Однако "Ференцварош" не отставал. Если удар Зубкова заблокировали защитника, то выстрел Нгуена пришлось нивелировать Бущану.

Стартовая активность в тайме сошла на нет, и игра приобрела привычные краски – с борьбой между штрафными площадками и фолами. Очевидно было, что больше всего шансов забить в таком матче – именно со стандарта. И за этот шанс ухватилось "Динамо". На левом фланге киевляне получили право на штрафной, де Пена навесил в гущу футболистов, Кендзёра направил мяч дальше, а Денис Попов, освободившись от опеки Игоря Харатина, пробил точно. Извинился за ошибки в предыдущем поединке с "Юве". Мирча Луческу попал в цель, не убрав Попова из основы.

ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли... - изображение 4

"Динамо" дальше дышалось легче. Игра на конструктив не удавалась, а с преимуществом в счете легче и приятнее было разрушать. После выхода на поле Леднева появился момент – Богдан решился на дальний удар и заставил Реброва еще раз схватиться за голову. Хватался украинский тренер венгерской команды за голову и после удара Зубкова – но от разочарования. Ведь мяч просвистел рядом со штангой.

ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли... - изображение 5

"Динамо" одержало первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов за последние четыре года (последний раз выигрывали у "Бешикташа" в декабре 2016-го года). И весной сыграет в плей-офф Лиги Европы. С позиции не сеянного. В этом полугодии осталось последнее задание – оставить за собой первую строчку турнирной таблицы УПЛ.

ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли... - изображение 6

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G
Шестой тур. 08.12.2020. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле - Андреас Экберг (Швеция)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) 1:0
Гол: Денис Попов 60

"Динамо": Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Илья Забарный, Томаш Кендзёра - Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 90+3), Николай Шапаренко, Карлос де Пена (Владислав Супряга 70), Виктор Цыганков (Богдан Леднев 86), Денис Гармаш (Владимир Шепелев 70) - Беньямин Вербич (Жерсон Родригеш 86)

"Ференцварош": Денеш Дибус - Марсель Хайстер, Лаша Двали, Миха Блажич, Герго Ловренчич (Эндре Ботка 81) - Сомалиа, Игорь Харатин (Исаэл 75), Айса Ляйдуни - Александр Зубков (Роберт Мак 81), Мирто Узуни (Роко Батурина 74 ) - Токмак Нгуен (Франк Боли 86)

Предупреждения: Карлос де Пена 27 Денис Гармаш 37 - Айса Ляйдуни 45, Игорь Харатин 47, Миха Блажич 59, Исаел 84

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Лига чемпионов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (81)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.12.2020 в 00:11
Слава богу ! Вимучили. Точність пасів - жах ! Найкращі на полі це захисники - помилок майже не було . Циганкова побачив на полі , як робили заміну ! Здувся ? Всі інші ,+ - .А по точності пасів найкращий Бущан ! Не знаю який він у відборі , але діагоналі в ньго , як у класного опорника . З перемогою , хто за Динамо ! PS . Йожік йожікович - вдавися !
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2020 в 00:10
Но в любом случае Ребров красавчик. Нелегко было с его командой играть и Динамо, и Ювентусу. Пора бы СТаниславовичу уже идти в клуб повыше с амбициями
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0
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
09.12.2020 в 00:08
К данному итоговому результату можно относится по-разному. Но то, что, как минимум, одна команда продолжит выступление в ЕК - это факт. Мои поздравления команде и всем болельщикам.
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2020 в 00:08
Вымучали... и на том хорошо. Удач в Лиге ЕВропы. Надо рейтинг набирать в копилку
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
09.12.2020 в 00:08
Всех, кто за Барсу... тьфу ты, за Динамо с победой
Ответить
0
0
osadob07 (жмеринка)
09.12.2020 в 00:08
смотрю коменты,есть люди адекватно оценивающие мытарства ДК
Ответить
0
0
MIG-40 (Одесса)
09.12.2020 в 00:07
Уважаемые друзь , я еще после криков и шума в первой игре в Венгрии, написал, что все у Д.К. будет в порядке и они пройдут в Л.Е., Луческо очень неплохой тренер, но команду нужно усилять, а то Суркисы доиграются и то, что склеил Луческу в один прекрасный день рассыпится.
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0
-1
Algrab (Костопiль)
09.12.2020 в 00:07
Не міг дивитися це збочення... Переключив на згвалтування Барси...Юве- молодці!!?
Ответить
+2
-2
avatar
Мольфар (Закарпаття)
09.12.2020 в 00:04
Алекс, брат, с победой тебя! И с поражением нас!
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
09.12.2020 в 00:07
Спасибо брат. Как же хорошо, что в последний момент у меня не получилось посмотреть прямой порнотрансляции из Барселоны. ))
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
09.12.2020 в 00:10
А варто було б...
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
09.12.2020 в 00:04
Іншого Динамо у нас немає, тому раді і тому. По грі то жирна трійка, а за лігу чемпіонів (перший тайм в Будапешті і гру в Барселоні) можна подякувати. Ця перемога дозволить Луческу вимагати посилення на весну і це плюс для команди, чемпіонату, який доречі найцікавіший з 2015 р. Вболівайте за наших бо крім нас вони нікому не потрібні.
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+6
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
09.12.2020 в 00:04
переживаю за Йожефовича, шо он теперь, пойдет к мадьярским сепарам за тарелку гуляша рассказывать, как его уже 50 лет бандеровцы пытают борщем та горілкою, абощо)
Ответить
+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2020 в 00:08
да он давно уже продался
Ответить
0
-1
Comment06 (Украина)
09.12.2020 в 00:03
Ференцаврошу и Реброву- респект! Динамо и Луческу- победителей не судят. "Для Атоса это слишком много, а для графа де ла Фэр- слишком мало"!
Ответить
+4
0
FCZK-1922 (Кировоград)
09.12.2020 в 00:03
Молодцы! Результат есть, деньги заработали, очки в копилку положили. Мыколенко создан для игры в атаку. Ждем продолжение от кротов.
Ответить
+5
0
Alexs22 (Киев)
09.12.2020 в 00:02
Всех с победой! Может хоть в последнем туре все наши команды выстрелят. Шахтеру завтра удачи.
Ответить
+4
0
kapkan (Луганск)
09.12.2020 в 00:01
Главное-3 очка и выход в евровесну. Ну и в обороне на "ноль"! Поздравляю болельщиков Динамо с победой!!!
Ответить
+4
0
avatar
Мольфар (Закарпаття)
09.12.2020 в 00:01
За копилку уже говорили?
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
09.12.2020 в 00:05
кстати, копилка, Закарпатская область - это какая страна?
Ответить
+1
0
amg333 (Kyiv )
09.12.2020 в 00:07
Разбили копилку,остались без бабла
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.12.2020 в 00:00
будущий тренер ДК Ребров смог настроить свою менее классную команду на последний бой гораздо лучше, чем Цыган. еще из позитива - отличная игра форварда СбУ Зубкова, 2 очка в ТК и евровесна. на этом с позитивом пока все
Ответить
+3
-3
Зритель (Харьков)
09.12.2020 в 00:11
Ференцварош - менее классная команда? Очень спорный вопрос.
Ответить
0
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
09.12.2020 в 00:00
Вообще игры у Динамо никакой нет. Условный Зальцбург или Брюгге, не говоря о грандах, пройдутся по Динамо катком в 1/16...
Ответить
+6
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 00:04
Якщо в минулому році з Брюгге була боротьба, то зараз і подавно
Ответить
0
-3
Jovan Markoski
09.12.2020 в 00:07
Чмокасса, какая боротьба? Тогда отлетели и сейчас, если попадут на Брюгге, отлетят
+3
0
avatar
Spokoyno (Киев)
08.12.2020 в 23:59
Знов вимучили... Чи здобули необхідний результат? І не варто забувати, що Динамо нарешті здобуло 10+!
Ответить
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.12.2020 в 23:59
До речі, ФБ вибив з ЛЧ Селтік та Динамо Загреб,теж не останні у Європі клуби.Кроти пам'ятають.
Ответить
+6
-2
vlotko (Броди)
08.12.2020 в 23:56
Гра змінилася у другому таймі, коли Миколенко почав здійснювати флангові проходи.
Ответить
+6
-1
avatar
Крестоносец. (Полтава)
08.12.2020 в 23:56
Жаль Реброва
Ответить
+5
-5
Лекарь (село Дарница)
09.12.2020 в 00:00
Реброва жаль, но и пох. Очень слабо его команда выглядела. Я надеялся увидеть от Ференца ФУТБОЛ, без купюр. А Серега ввязался в тактические заманухи с цыганом, и там всё просрал.
Ответить
+4
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 00:01
Поплач...
Ответить
+4
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.12.2020 в 00:03
Крестоносец
Ответить
0
-2
Одіссей (Донецьк)
08.12.2020 в 23:56
Я верил что у Динамо будет шанс и она один всунет ...а после голы посыпался Ференц ...который ничего опасного за игру не создал ...так что результат закономерен.
Ответить
+9
-2
Golfik25 (Киев)
08.12.2020 в 23:56
Отлично. Тяжело и валидольно, но главное результат и выход в весну. Думаю зимой подтянут игру, отдохнут. Ферен конечно жаль, хорошую команду сделал Ребров, но что поделать.
Ответить
+8
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
08.12.2020 в 23:55
Сабо даремно уболівав
Ответить
+11
-1
amg333 (Kyiv )
08.12.2020 в 23:57
У сабо инфаркт наверное,как и у всей студии анала футбол
Ответить
+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.12.2020 в 23:55
На жаль далеко не кращий матч Динамо. Але Ференцварош теж зараз досить потужний середняк єврофутболу. Даремно віддали ініціативу у першому таймі. У 1-16-й все буде залежати на жаль від того, хто попадеться.
Ответить
+7
-1
Камонплей
09.12.2020 в 00:11
різниця лиш в тому чи буде відмазка. Відлетять від умовного мю - чудово. Від умовної Славії - теж норм. не вперше.
Ответить
0
0
Камонплей
08.12.2020 в 23:54
Пощастило, що грізного мальмо чи хоча б лугано не було в групі.
Ответить
+4
-9
cooler0810 (Новая Каховка)
08.12.2020 в 23:54
Разорвали!>>))))))))))
Ответить
+2
-6
vlotko (Броди)
08.12.2020 в 23:54
Гра на результат. Нічого зайвого. Але 1,7 млн євро за перемогу + ще за вихід у плей - оф.
Ответить
+8
-1
Камонплей
08.12.2020 в 23:56
ігарьок, такий раденький шо буде на що в казінич сходити на новий рік?
Ответить
0
-4
Русланбай (Рівне)
09.12.2020 в 00:07
А чому 1,7 млн ? Тож за перемогу в ЛЧ УЄФА виплачує 2,7 млн
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
08.12.2020 в 23:53
Повезло. Играть с первой минуты и всю игру на удержание почти всегда провал. Просто венгры не в состоянии что-то организовать, другие б не простили. Ну сколько не обсуждай, если нам надо ничья мы будем ее удерживать
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+3
-8
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
08.12.2020 в 23:52
Пофиг как. Важно результат. Завтра посмотрим куда проползет Шахтер. Удачи завтра Шахтёру. Две команды весной лучше одной
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+14
-1
avatar
ymscik (Херсон)
08.12.2020 в 23:52
Наверное этот матч один из тех, когда игра забывается, а результат остается! С победой!
Ответить
+11
-1
amg333 (Kyiv )
08.12.2020 в 23:52
У пенисовцев и йожиковичей сегодня грустный вечер)))...а завтра будет траур))..
Ответить
+10
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.12.2020 в 23:51
Почему судьи всегда так благосклонны к оппонентам ДК?)))
Ответить
+4
-7
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
08.12.2020 в 23:54
Я бы так не сказал. За первую руку мог спокойно давать точку.
Ответить
+5
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.12.2020 в 23:59
И близко там точки не было.
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
08.12.2020 в 23:54
Не свисти. Все решения судьи по делу
Ответить
+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.12.2020 в 00:00
Фолили бы так Сидор или Грамаш - получили бы и 2-ую желтую (что КК), и за фол как на Вербиче была бы КК, 100%.
+1
-1
Не дармоед (Запорожье)
08.12.2020 в 23:57
Да? А кто пенальти в начале игры не поставил за игру рукой.
Ответить
0
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.12.2020 в 00:04
Смотри внимательно повтор и читай правила
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.12.2020 в 23:58
А пенальти и правда был в начале. Что на этот счёт скажешь?
Ответить
0
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.12.2020 в 00:04
Смотри внимательно повтор и читай правила
+1
0
Alex-696 (Немирів)
09.12.2020 в 00:06
Гравець ференца навмисно направляв м'яч в руку Сидорчука. Суддя це помітив, тому і не свиснув. Та й встигнути забрати руку не було можливості, до того ж, рука опущена.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2020 в 00:08
Пенальти не было. Мяч попадает в руку с близкого расстояния. Это не пенальти.
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
08.12.2020 в 23:51
Проползли ?? И так хорошо..., хотя зрелище было удручающее... особенно первый тайм.
Ответить
+8
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
08.12.2020 в 23:51
Прошли - хорошо, за очки в копилку спасибо, но в целом - удручающее зрелище и пройти с такой игрой кого-то в плей-офф ЛЕ будет очень трудно.
Ответить
+3
-2
Jovan Markoski
08.12.2020 в 23:51
Как же везет дырявым, я просто в шоке! Без игры, без ничего выходят в ЛЕ...
Ответить
+5
-17
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.12.2020 в 23:53
Смокчіть , сепарські членососи. Завтра ваш виліт на.
Ответить
+6
-8
amg333 (Kyiv )
08.12.2020 в 23:53
дырявые заняли 4 место,и завтра их просто изнасилуют
Ответить
+5
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.12.2020 в 23:57
Было бы здорово если бы ты удавилась своей желчью и сдохла
Ответить
+4
-3
FC Energy (Новая Каховка)
08.12.2020 в 23:51
Мучительно. Нужно усиление в центр, нападающий. Сидорчук, Гармаш - это не деревья даже, это камень, техника на уровне двора.
Ответить
+6
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.12.2020 в 23:51
Так себе и представлял, очень сложный матч. Думаю Луческу специально отдал всю инициативу, не рискуя. Но первый тайм конечно "ужас". Де Пена - ничего, Шапаренко - ничего. Сидор много пропустил.
Ответить
+7
-3
Alex-696 (Немирів)
09.12.2020 в 00:04
Шапаренко грав не на своїй позиції. Коли вицшов Шепелєв звмість Гармаша, Коля піднявся вище, гра пішла трохи краще.
Ответить
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.12.2020 в 00:10
Шапаренко у Луческу грає відтягнутого. Після заміни Гармаша вінзайняв його позицію, але багато браку (хоча мені цей гравець імпонує)
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2020 в 00:05
Де Пена дал результативную. Шапаренко придерживал мяч, зарабатывал фолы. А Сидор... Так Сидор без красной, и без жёлтой, что уже хорошо...)))
Ответить
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.12.2020 в 00:11
Де Пена в першому тайм зробив більше втрат, ніж Караваєв (коли грає, звичайно)
0
0
KpaMapb (Краматорск)
08.12.2020 в 23:50
Поздравляю с евровесной!
Ответить
+10
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 23:50
все пофіг. ДК пройшло в весну.
Ответить
+9
-2
Не дармоед (Запорожье)
08.12.2020 в 23:52
Вот так и живём, потому что всем на всё насрать(
Ответить
+2
-8
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.12.2020 в 23:54
що ти маєш на увазі? ДК не змогло скочити вище голови а зайняло те місце яке і повинно було зайняти.
+8
-1
Лекарь (село Дарница)
08.12.2020 в 23:55
Вот так и живите, хуле с вас взять
+4
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.12.2020 в 23:56
Співчуваю...
+4
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
09.12.2020 в 00:01
Не дармоед, не надо всех по своей семье ровнять.
+4
-1
Лекарь (село Дарница)
08.12.2020 в 23:50
Нормально прошли. Сделали выводы, отыграли от результата. Все ОК! Всем спасибо! Всех поздравляю!
Ответить
+8
-3
Не дармоед (Запорожье)
08.12.2020 в 23:50
Нулевые все,ну разве что единичку можно забившему Попову дать.
Ответить
+1
-10
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2020 в 23:50
Ползунки...
Ответить
+2
-10


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