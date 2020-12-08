ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли...

Помните, о чем мы писали после ответного матча с "Гентом", по итогам которого "Динамо" оформило выход в групповой этап Лиги чемпионов? Мол, Мирча Луческу сделал работодателям подарок, но завернул его в порванную упаковку. Уже тогда было понимание, что с такой игрой в группе будет несладко – и опасения подтвердились.

Ну, пусть "Барса" и "Ювентус". Даже несмотря на то, что грады далеки от своего пика, "Динамо" не способно с ними тягаться. Но с "Ференцварошом" можно было сыграть с позиции силы хотя бы в одном поединке. Сыграть и уверенно добыть нужный результат. А не вымучить его.

Хорошо против "Фради" киевляне играли только 55-60 минут первого матча. Затем отдали инициативу и свели поединок до закономерной ничьей. Сегодня же в Киеве было то, что нейтральный болельщик назвал бы "мышиной возней" – не миловидные потуги двух команд за право не называться полным неудачником.

"Динамо" на протяжении первого тайма не нанесло по воротам соперника ни одного внятного удара. Самый опасный момент – это подача Гармаша в направлении Вербича, перекушенная голкипером "Фради". Не считать же голевыми шансами не акцентированные тычки мяч от Забарного и Попова?! Несколько стандартов – тоже прямолинейно и безадресно.

"Ференцварош" больше держал мяч, немного качественнее играл в пас, применял высокий прессинг, не боялся высоко поднимать линию защиты. И моментов создал немного больше. Точнее, венгры создали, в отличие от киевлян, хоть какие-то моменты. Нгуен после провала "динамовской" защиты бил беспрепятственно, но не попал. Ловренчич пробил мимо ворот, а Урзуни, находясь под очень острым углом относительно ворот, попал в Бущана.

В одном из эпизодов мяч с близкого расстояния в штрафной зоне попал Сидорчуку в руку, но пенальти – это было бы слишком шикарно для такого матча.

Вторая 45-минутка началась оптимистично для болельщиков "Динамо" – с атак киевлян и прицельного, но несильного удара Виктора Цыганкова. Однако "Ференцварош" не отставал. Если удар Зубкова заблокировали защитника, то выстрел Нгуена пришлось нивелировать Бущану.

Стартовая активность в тайме сошла на нет, и игра приобрела привычные краски – с борьбой между штрафными площадками и фолами. Очевидно было, что больше всего шансов забить в таком матче – именно со стандарта. И за этот шанс ухватилось "Динамо". На левом фланге киевляне получили право на штрафной, де Пена навесил в гущу футболистов, Кендзёра направил мяч дальше, а Денис Попов, освободившись от опеки Игоря Харатина, пробил точно. Извинился за ошибки в предыдущем поединке с "Юве". Мирча Луческу попал в цель, не убрав Попова из основы.

"Динамо" дальше дышалось легче. Игра на конструктив не удавалась, а с преимуществом в счете легче и приятнее было разрушать. После выхода на поле Леднева появился момент – Богдан решился на дальний удар и заставил Реброва еще раз схватиться за голову. Хватался украинский тренер венгерской команды за голову и после удара Зубкова – но от разочарования. Ведь мяч просвистел рядом со штангой.

"Динамо" одержало первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов за последние четыре года (последний раз выигрывали у "Бешикташа" в декабре 2016-го года). И весной сыграет в плей-офф Лиги Европы. С позиции не сеянного. В этом полугодии осталось последнее задание – оставить за собой первую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G

Шестой тур. 08.12.2020. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле - Андреас Экберг (Швеция)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) 1:0

Гол: Денис Попов 60

"Динамо": Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Илья Забарный, Томаш Кендзёра - Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 90+3), Николай Шапаренко, Карлос де Пена (Владислав Супряга 70), Виктор Цыганков (Богдан Леднев 86), Денис Гармаш (Владимир Шепелев 70) - Беньямин Вербич (Жерсон Родригеш 86)

"Ференцварош": Денеш Дибус - Марсель Хайстер, Лаша Двали, Миха Блажич, Герго Ловренчич (Эндре Ботка 81) - Сомалиа, Игорь Харатин (Исаэл 75), Айса Ляйдуни - Александр Зубков (Роберт Мак 81), Мирто Узуни (Роко Батурина 74 ) - Токмак Нгуен (Франк Боли 86)

Предупреждения: Карлос де Пена 27 Денис Гармаш 37 - Айса Ляйдуни 45, Игорь Харатин 47, Миха Блажич 59, Исаел 84