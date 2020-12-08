  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона - Ювентус 0:3. Когда у Роналду есть команда, а у Месси - нет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Ювентус 0:3. Когда у Роналду есть команда, а у Месси - нет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ожидаемый позор каталонцев

Барселона - Ювентус 0:3. Когда у Роналду есть команда, а у Месси - нет
UA-Футбол
Новина українською

Примерно в одно время Рональд Куман и Андреа Пирло стали главными тренерами своих команд, меньше месяца разницы. Нидерландец возглавил "Барселону" 19 августа этого года, а итальянец стал у руля "Ювентуса" 30 июля, но, как видим, Пирло успел больше сделать в качестве наставника, хотя и коллектив у него был уже готов к противостояниям на самом высоком уровне. Каталонцы же все еще в кризисе. Даже Лионель Месси не может ничего сделать для этой команды. Казалось бы, принципиальное противостояние аргентинца с его визави – Криштиану Роналду, но мало что получается. При поддержке партнеров Роналду оформил дубль, сделал все для победы, был заметен даже в обороне, в дуэлях со своим вечным оппонентом. А Месси почти не было видно.

Полностью провалили игру хозяева, впрочем, оголились старые проблемы "Барсы" - каждый играет сам за себя, а в критические моменты все разбегаются. "Ювентус" выглядел более целостно, интереснее атаковал и дружно оборонялся, а главное – контролировал игру, как это делает команда более высокого класса. Как это ни странно, но именно класса сейчас и не хватает "гранатово-синим".

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Лига Чемпионов. Шестой тур

Стадион: Камп Ноу (Барселона)
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Барселона - Ювентус 0:3

Голы: Роналду 13 (пен.), Маккени 20, Роналду 52 (пен.)

Барселона: тер Штеген - Дест, Араухо, Лангле (Юмтити 55), Альба (Хуниор 55) - Пьянич, де Йонг - Тринкан (Брейтуейт 46), Месси, Педри (Пуч 66) - Гризманн.

Ювентус: Буффон - Данило, Бонуччи, де Лигт - Куадрадо (Бернардески 85), Маккенни, Артур (Бентакур 71), Алекс Сандро - Рэмси (Рабьо 71) - Мората (Дибала 85), Роналду.

Предупреждения: Альба 27, Лангле 31, Юмтити 60, Хуниор Фирпо 78 - Рэмси 29, Мората 54, Данило 69

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (28)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2020 в 00:09
Барса от матча к матчу "переписывает историю". В том смысле, что из одной плохой истории попадает в другую плохую.Команды действительно там нет, есть набор дорогих запчастей, которые не очень подходят одна к другой. Двое молодых Пуч и Дест - их просто жаль. Месси потерялся в этом коллективе, а Гризманн так и не нашелся. Куман, куда ты попал???
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
09.12.2020 в 00:11
Ещё много «рекордов» смогут достигнуть . ((
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
09.12.2020 в 00:07
Похоже Криш окончательно все всем доказал
Ответить
+1
0
йоперний театр (Наш футбол)
09.12.2020 в 00:03
Поздравляю Ювентус. Куман на виход.
Ответить
+3
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.12.2020 в 00:09
Краще вже психічно неврівноваженого карліка продати. Ну куди це годиться коли капітан виходить на другий тайм всім видом показуючи, що він окремо від команди, а потім в епізоді після пенальті він покриває матами своїх же футболістів. Нехай краще потренує удари цей нарцисний вилупень - скільки моментів і ударів по горобцях
Ответить
0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
09.12.2020 в 00:03
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2020 в 00:04
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2020 в 00:01
Аленя после Кадиса как отшибло...Неужели поместили в изолятор? А может его съели?... Там среди барсуков полно бомжей блохастых, рыгалов и нариков многоликих...
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2020 в 00:03
Та его же ненадолго отпускают из изолятора, приходит на пару недель, всех друг с другом перессорит и в обратно в желтый дом. А вместе с ним обычно пропадают и вся его ботоферма рыгалов
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2020 в 00:10
Перессорит? Опять, блъ, Перес!!!
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2020 в 00:12
Да тут пока его нет, почти со всеми фанатами Барселоны получается строить диалог. Только приходит этот подражатель Дарьи Донцовой, так сразу барсофаны как будто тоже принимают таблетку смелости и начинают тут всем на*уй за*уй расписывать.
0
0
oda1979 (Запорожье)
09.12.2020 в 00:04
И не говори.. я уже и переживать стал.. может там осложнения пошли или даже неудавшаяся попытка суицида
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
09.12.2020 в 00:01
Куман пришел, увидел, обос...ся. А как он уверенно с первых дней туда зашёл и всем начал рассказывать кто куда идти должен.
Ответить
+1
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.12.2020 в 00:01
Перемога на класі. Середняк іспанського футболу спромігся лише на купу ударів по горобцях - футболісти не готові до таких швидкостей, які пропонують їм команди вищі за класом. Вітаю Роналду з черговим досягненням. Саме на камп ноу він забив найбільше в виїздних матчах - привід, щоб перейменувати стадіон на честь цього найкращого футболіста сучасності
Ответить
+3
0
Po4eson (Одесса)
09.12.2020 в 00:05
Очень тонко
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
09.12.2020 в 00:00
А что вы хотели в футбол играть бегать нужно, а не пешком по полю передвигаться. Вообщем, чтд: без Хави и Иньесты меська просто пешеход.
Ответить
+4
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.12.2020 в 23:59
Серьезная заявочка от Барселоны на вылет в 1/8 от какого-то из победителей групп. Лангле продолжает радовать, уже сколько очков в этом году он подарил соперникам - РМ, Кадис, Ювентус, и это только то что я видел. Ну а Роналду хоть и не феерил, но пару раз правильно подставился и свои голы нашел. Вряд ли Месси уже поборется с ним за звание лучшего бомбардира в истории ЛЧ.
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
09.12.2020 в 00:11
Барсе как всегда везет на этом раунде и им попадаются клубы типо Лейпцига
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
08.12.2020 в 23:59
Ой, ой, ой...Дубль КР...Бажаю Барсі в плей-оф Баварію!!!! Пора обновлювати антирекорди...
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
08.12.2020 в 23:58
даже школьник-тренер Пирло возит Барселону.. а тут некоторые говорили о том что перестройка.. да это деградация не имеет дна..
Ответить
+6
0
bokassaeblan (Город)
08.12.2020 в 23:57
Когда у Роналду есть команда, а у Месси - нет)) Когда Ро играет а пенсионер лео ходит)ответ кто лучший Криш или месси - получен..жаль леонелу...а еще больше жаль что не увижу истерики монреальского дол**ба))а ха..перес все купил
Ответить
+1
-1
Po4eson (Одесса)
09.12.2020 в 00:06
Всё равно Ибрагимович лучше
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2020 в 00:08
Ибракадабра- зверь!!!
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2020 в 00:10
Ой ну ладно уж, Ибра конечно хорош, но в сравнение с CR7 все же не идет. Особенно с топовым Кришем годов эдак 2010-2016, сейчас он уже пенсионер.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2020 в 00:12
Это Месси пенсионер, живущий за счёт других, а Ибра это опытный незаменимый работник)))
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.12.2020 в 23:57
Ронни пинает аналону тупо по привычке)
Ответить
+8
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2020 в 00:00
Камп Ноу - тренировочное поле Роналду
Ответить
+3
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
09.12.2020 в 00:04
Пенальті лускає як горішки
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...