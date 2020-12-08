Барселона - Ювентус 0:3. Когда у Роналду есть команда, а у Месси - нет

Примерно в одно время Рональд Куман и Андреа Пирло стали главными тренерами своих команд, меньше месяца разницы. Нидерландец возглавил "Барселону" 19 августа этого года, а итальянец стал у руля "Ювентуса" 30 июля, но, как видим, Пирло успел больше сделать в качестве наставника, хотя и коллектив у него был уже готов к противостояниям на самом высоком уровне. Каталонцы же все еще в кризисе. Даже Лионель Месси не может ничего сделать для этой команды. Казалось бы, принципиальное противостояние аргентинца с его визави – Криштиану Роналду, но мало что получается. При поддержке партнеров Роналду оформил дубль, сделал все для победы, был заметен даже в обороне, в дуэлях со своим вечным оппонентом. А Месси почти не было видно.

Полностью провалили игру хозяева, впрочем, оголились старые проблемы "Барсы" - каждый играет сам за себя, а в критические моменты все разбегаются. "Ювентус" выглядел более целостно, интереснее атаковал и дружно оборонялся, а главное – контролировал игру, как это делает команда более высокого класса. Как это ни странно, но именно класса сейчас и не хватает "гранатово-синим".

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Лига Чемпионов. Шестой тур

Стадион: Камп Ноу (Барселона)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Барселона - Ювентус 0:3

Голы: Роналду 13 (пен.), Маккени 20, Роналду 52 (пен.)

Барселона: тер Штеген - Дест, Араухо, Лангле (Юмтити 55), Альба (Хуниор 55) - Пьянич, де Йонг - Тринкан (Брейтуейт 46), Месси, Педри (Пуч 66) - Гризманн.

Ювентус: Буффон - Данило, Бонуччи, де Лигт - Куадрадо (Бернардески 85), Маккенни, Артур (Бентакур 71), Алекс Сандро - Рэмси (Рабьо 71) - Мората (Дибала 85), Роналду.

Предупреждения: Альба 27, Лангле 31, Юмтити 60, Хуниор Фирпо 78 - Рэмси 29, Мората 54, Данило 69