Лига Чемпионов
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Динамо показало худший результат в группе ЛЧ за последние тринадцать лет
Но заняли, в итоге, 3-е место в группе
"Динамо" завершило выступление в нынешнем сезоне Лиге чемпионов
Таким образом, киевляне набрали в группе 4 очка, при разнице мячей 4-13.
Это худший результат киевлян в группе ЛЧ по набранным очкам с сезона 2007/08, когда в группе с "Манчестер Юнайтед", "Ромой" и "Спортингом" не было набрано ни одного очка при 4 забитых и 19 пропущенных мячах.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (8)
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Golfik25 (Киев)
09.12.2020 в 00:56
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Лекарь (село Дарница)
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Харьковчанин (Харків)
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Камонплей
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prostors (Вольногорск)
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ПетроФ (Луцьк)
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ПетроФ (Луцьк)
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