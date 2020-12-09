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Динамо показало худший результат в группе ЛЧ за последние тринадцать лет

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Но заняли, в итоге, 3-е место в группе

Динамо показало худший результат в группе ЛЧ за последние тринадцать лет
Новина українською

"Динамо" завершило выступление в нынешнем сезоне Лиге чемпионов победой над "Ференцварошем" (1:0).

Таким образом, киевляне набрали в группе 4 очка, при разнице мячей 4-13.

Это худший результат киевлян в группе ЛЧ по набранным очкам с сезона 2007/08, когда в группе с "Манчестер Юнайтед", "Ромой" и "Спортингом" не было набрано ни одного очка при 4 забитых и 19 пропущенных мячах.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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Golfik25 (Киев)
09.12.2020 в 00:56
Не вижу никакого позора. В этом сезоне снежный ком проблем, 1. Новый тренер строит команду, 2. Коронавирус, из за которого каждый матч, что в УПЛ, что в ЛЧ был разный состав, 3. Много молодых игроков, для которых этот сезон ЛЧ первый и они набирались опыта набивая шишки на своих ошибках 4. Группа в ЛЧ попалась не самая легкая, при первых 3 причинах, Динамо и не могло толком себя показать, хотя играли достойно с той же Барсой и Ювентусом, и чисто не фарт и уровень мастерства решал исход матча. При Хаце или Михайличенко, Динамо бы в группе даже не было бы. По этому, не вижу трагедии в таком результате. Главное вышли на весну, там может и смогут себя ещё показать и пройти 1-2 стадии, а то и больше, всё будет опять зависеть от жребия, короны, и подготовки на сборах.
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+1
-2
Лекарь (село Дарница)
09.12.2020 в 00:46
Если честно, то спасибо цыгану за "группу". Смог мобилизировать и настороить команду в кратчайшие сроки, чтоб пройти голландцев и бельгийцев. Изначально, хватать звезды в группе не планировалось) Да, в гостях с Барсой могли взять дополнительное бабло. Но взять второе место было реально нереально. Так что, данное выступление предлагаю считать удачным.
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+2
-2
avatar
Харьковчанин (Харків)
09.12.2020 в 00:20
А коли вони в останнє грали в ЛЧ?
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+3
0
Камонплей
09.12.2020 в 00:24
16-17
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0
0
prostors (Вольногорск)
09.12.2020 в 00:13
Это когда они даже не выходили в группу?
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+1
-3
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ПетроФ (Луцьк)
09.12.2020 в 00:12
а скільки разів за ці 13 років ДК грало в групі?)))
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+3
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 00:14
6
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+4
0
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ПетроФ (Луцьк)
09.12.2020 в 00:24
точно. цей виступ шостий. я чомусь думав що меньше. правда групи раніше були куди легші ніж теперішня.
+3
-2


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