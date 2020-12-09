Динамо показало худший результат в группе ЛЧ за последние тринадцать лет

Не вижу никакого позора. В этом сезоне снежный ком проблем, 1. Новый тренер строит команду, 2. Коронавирус, из за которого каждый матч, что в УПЛ, что в ЛЧ был разный состав, 3. Много молодых игроков, для которых этот сезон ЛЧ первый и они набирались опыта набивая шишки на своих ошибках 4. Группа в ЛЧ попалась не самая легкая, при первых 3 причинах, Динамо и не могло толком себя показать, хотя играли достойно с той же Барсой и Ювентусом, и чисто не фарт и уровень мастерства решал исход матча. При Хаце или Михайличенко, Динамо бы в группе даже не было бы. По этому, не вижу трагедии в таком результате. Главное вышли на весну, там может и смогут себя ещё показать и пройти 1-2 стадии, а то и больше, всё будет опять зависеть от жребия, короны, и подготовки на сборах.