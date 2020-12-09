Денис Попов забил свой первый гол в еврокубках

"Динамо" в матче 6-го тура ЛЧ обыграло "Ференцварош" (1:0) , причем единственный гол киевлян на 60-й минуте встречи забил защитник киевлян Денис Попов, удачно замкнув головой навес Карлоса де Пены со штрафного.

Этот забитый мяч стал дебютным для защитника, который проводил свой 9-й матч в еврокубках.

Отметим, что "Динамо", обыграв венгерский клуб, завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы.