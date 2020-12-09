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Денис Попов забил свой первый гол в еврокубках

Лига Чемпионов
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Защитник киевлян принес команде победу над Ференцварошем

Денис Попов забил свой первый гол в еврокубках
Новина українською

"Динамо" в матче 6-го тура ЛЧ обыграло "Ференцварош" (1:0), причем единственный гол киевлян на 60-й минуте встречи забил защитник киевлян Денис Попов, удачно замкнув головой навес Карлоса де Пены со штрафного.

Этот забитый мяч стал дебютным для защитника, который проводил свой 9-й матч в еврокубках.

Отметим, что "Динамо", обыграв венгерский клуб, завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Денис Попов
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