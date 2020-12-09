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Денис Попов забил свой первый гол в еврокубках
Защитник киевлян принес команде победу над Ференцварошем
"Динамо" в матче 6-го тура ЛЧ
Этот забитый мяч стал дебютным для защитника, который проводил свой 9-й матч в еврокубках.
Отметим, что "Динамо", обыграв венгерский клуб, завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы.
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