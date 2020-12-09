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Луческу: Дух победителя нужно заслужить. Мы показали характер, это самое важное

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Динамо пробилось в весеннюю часть Лиги Европы

Луческу: Дух победителя нужно заслужить. Мы показали характер, это самое важное
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Ференцварошем" (1:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

– Поздравляю с выходом в евровесну, но не вижу, что вы удовлетворены. Почему?

– Я очень доволен, что мы вышли в Лигу Европы. Результат – главное, игра остается на втором плане. Мы играли против очень хорошей и мотивированной команды, которая хотела победить, лезла вперед и делала все возможное для этого. Из-за плохого поля было тяжело контролировать мяч. Я очень доволен, что мы выиграли.

– В первом тайме команда играла очень осторожно.

– Нам надо было быть организованными в обороне, чтобы не пропустить быстрые атаки или контратаки соперника. "Ференцварош" располагает очень быстрыми и техничными игроками, нам нельзя было давать им пространство, чтобы они выходили в атаку.

– Что сказали в перерыве? Команда оживилась во второй половине.

– Сказал, что мы должны играть в футбол и более активно выходить в атаку, если мы хотим победить и пройти дальше. В первом тайме мы были закрепощенными, отбирали мяч, но быстро его отдавали сопернику. Соперник хотел забить, нам нужно было пользоваться пространством за их спинами. Мы это и сделали.

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– Какой опыт команда приобрела в этой ЛЧ?

– В матчах с "Ювентусом" и "Барселоной" на данный момент у нас было очень мало шансов. Я изначально знал, что мы будем бороться с "Ференцварошем" за выход дальше. На данный момент нам еще рано тягаться с "Ювентусом" и "Барселоной". С этими командами мы проводили неплохие таймы, но делали только полдела, не завершали начатое. На данный момент мы способны на такое.

– В ЛЕ будут топ-команды. Чтобы их обыгрывать, надо усиление. Вы будете его просить?

– С этой командой и этими игроками мы в равных условиях. Мы сделали очень хорошие вещи в этом году: мы на 1-м месте в УПЛ, выиграли Суперкубок, вышли в ЛЧ и евровесну. Это моя вина (вероятно, имелась в виду заслуга – прим.). Ребята растут, это очень приятно. Очень сложно выигрывать после поражений, дух победителя нужно заслужить. Мы показали характер, это самое важное.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Трибуна

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Комментарии (2)
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Lion Killer (Львів)
09.12.2020 в 01:25
ТАк чи інакше, Луческу в тому болоті по трохи наводить порядок. І це заслуговує на повагу
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MIG-40 (Одесса)
09.12.2020 в 00:57
Спасибо тренеру за реанимацию команды!
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