Роналду зажигает, Месси молчит. Барселона - Ювентус 0:3. Обзор матча и видео голов

"Барселона" в первом круге победила "Ювентус" 2:0. Тот матч стал одним из лучших для Рональда Кумана на посту главного тренера "блаугранас". Да и вообще до пятого тура включительно каталонцы идеально шли по турнирной сетке. Но в последнем матче с треском провалились.

Проиграв "Ювентусу" 0:3, "Барселона" потеряла не только достоинство, но и первое место в турнирной таблице. Теперь в 1/8-й предстоит сыграть с кем-то из победителей группы. Роналду в этом матче оформил дубль, а Месси, как с ним часто бывает в последнее время, промолчал и отходил пешком.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига Чемпионов. Шестой тур

Барселона - Ювентус 0:3

Голы: Роналду 13 (пен.), Маккени 20, Роналду 52 (пен.)