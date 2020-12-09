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Роналду зажигает, Месси молчит. Барселона - Ювентус 0:3. Обзор матча и видео голов
Барселона - Ювентус ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
"Барселона" в первом круге победила "Ювентус" 2:0. Тот матч стал одним из лучших для Рональда Кумана на посту главного тренера "блаугранас". Да и вообще до пятого тура включительно каталонцы идеально шли по турнирной сетке. Но в последнем матче с треском провалились.
Проиграв "Ювентусу" 0:3, "Барселона" потеряла не только достоинство, но и первое место в турнирной таблице. Теперь в 1/8-й предстоит сыграть с кем-то из победителей группы. Роналду в этом матче оформил дубль, а Месси, как с ним часто бывает в последнее время, промолчал и отходил пешком.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.
Лига Чемпионов. Шестой тур
Барселона - Ювентус 0:3
Голы: Роналду 13 (пен.), Маккени 20, Роналду 52 (пен.)
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