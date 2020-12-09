Динамо выбило Реброва, расизм в Париже и удаление Соболя. Главные новости от 8 декабря

Сыграли киевляне, прямо скажем, не слишком эстетично - обрезок у них на некоторых отрезках было больше, чем точных передач. Но счет на табло - гол Дениса Попова принес "Динамо" важнейшую победу. В противостоянии Мирчи Луческу и Сергея Реброва опять победил румын, как и в большинстве их очных встреч в рамках УПЛ. Весну Киев встретит в Лиге Европы, и это самое важное. Хотя, конечно, зимой "Динамо" все равно необходимо усиливать состав, это даже не обсуждается.

Матч Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Башакшехир" был остановлен уже на 13-й минуте и возобновят его только сегодня вечером. Все из-за расистского высказывания четвертого арбитра Себастьяна Колческу в адрес ассистента тренера турок Пьера Вебо. Тот, конечно, вспылил, за него вступились игроки обеих команд - и понеслась. Уже сейчас можно дать гарантию, что для Колческу это был последний еврокубковый матч в карьере. Да и всю бригаду Овидиу Хацегана могут ждать последствия.

Самое интересное, что хотя "ПСЖ" свой матч доиграет сегодня, французы уже успели выйти в плей-офф. Все за них сделал "РБ Лейпциг", дома одолевший "МЮ" - 3:2. Таким образом, из этой группы в ЛЕ уже наверняка отправятся "Красные дьяволы". В остальных группах отмечаем волевую победу дортмундской "Боруссии" в Питере (2:1); тотальный провал "Барселоны" в игре с "Ювентусом" (0:3); скучную ничью второго состава "Челси" и "Краснодара" (1:1); пятое по счету поражение "Ренна" - на сей раз, от немотивированной "Севильи" (1:3).

Ну и еще в плей-офф ЛЧ вышел "Лацио" - и этому "поспособствовал" игрок сборной Украины. Эдуард Соболь оставил "Брюгге" в меньшинстве уже на 39-й минуте поединка. Со старта латераль играл чересчур нервно, грубо, шел в каждый стык, и удалить его могли даже раньше. При этом Соболь был единственным в составе "Брюгге", кто провалил матч. Бельгийцы даже в меньшинстве умудрились сравнять счет и всю концовку провели в атаках, но необходимый третий гол так и не забили - 2:2. Стыдно, Эдуард!

Помимо Руслана Ротаня и Владимира Езерского, работающих со сборными U-21 и U-19 соответственно, на год контракты продлили еще пятеро специалистов, тренирующих женские и мужские молодежные команды страны. Мотивация на ладони - из-за коронавируса все турниры сборных сдвинуты по времени, так что разбор полетов отложили до их завершения.

Вы наверняка помните Алехандро Сабелью на ЧМ-2014. Его тогда не критиковал только ленивый. Тем не менее, именно с ним "альбиселесте" показали свой лучший результат на чемпионатах мира в 21 веке. И еще именно на том мундиале Сабелья "посадил" сердце. Он даже был вынужден уйти из профессии, чтобы выжить, но известие о смерти Диего Марадоны его добило окончательно. Вечная память.