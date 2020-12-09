  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо выбило Реброва, расизм в Париже и удаление Соболя. Главные новости от 8 декабря
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо выбило Реброва, расизм в Париже и удаление Соболя. Главные новости от 8 декабря

Лига Чемпионов
(2 голосов)

UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 8 декабря

Динамо выбило Реброва, расизм в Париже и удаление Соболя. Главные новости от 8 декабря
UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" обыграло "Ференцварош" и вышло в Лигу Европы

Сыграли киевляне, прямо скажем, не слишком эстетично - обрезок у них на некоторых отрезках было больше, чем точных передач. Но счет на табло - гол Дениса Попова принес "Динамо" важнейшую победу. В противостоянии Мирчи Луческу и Сергея Реброва опять победил румын, как и в большинстве их очных встреч в рамках УПЛ. Весну Киев встретит в Лиге Европы, и это самое важное. Хотя, конечно, зимой "Динамо" все равно необходимо усиливать состав, это даже не обсуждается.

Расистский скандал в Париже: румынский судья оскорбил Пьера Вебо

Матч Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Башакшехир" был остановлен уже на 13-й минуте и возобновят его только сегодня вечером. Все из-за расистского высказывания четвертого арбитра Себастьяна Колческу в адрес ассистента тренера турок Пьера Вебо. Тот, конечно, вспылил, за него вступились игроки обеих команд - и понеслась. Уже сейчас можно дать гарантию, что для Колческу это был последний еврокубковый матч в карьере. Да и всю бригаду Овидиу Хацегана могут ждать последствия.

Определились еще трое участников плей-офф ЛЧ. Среди них нет "МЮ"

Самое интересное, что хотя "ПСЖ" свой матч доиграет сегодня, французы уже успели выйти в плей-офф. Все за них сделал "РБ Лейпциг", дома одолевший "МЮ" - 3:2. Таким образом, из этой группы в ЛЕ уже наверняка отправятся "Красные дьяволы". В остальных группах отмечаем волевую победу дортмундской "Боруссии" в Питере (2:1); тотальный провал "Барселоны" в игре с "Ювентусом" (0:3); скучную ничью второго состава "Челси" и "Краснодара" (1:1); пятое по счету поражение "Ренна" - на сей раз, от немотивированной "Севильи" (1:3).

Соболь схлопотал удаление в ЛЧ и подвел "Брюгге"

Ну и еще в плей-офф ЛЧ вышел "Лацио" - и этому "поспособствовал" игрок сборной Украины. Эдуард Соболь оставил "Брюгге" в меньшинстве уже на 39-й минуте поединка. Со старта латераль играл чересчур нервно, грубо, шел в каждый стык, и удалить его могли даже раньше. При этом Соболь был единственным в составе "Брюгге", кто провалил матч. Бельгийцы даже в меньшинстве умудрились сравнять счет и всю концовку провели в атаках, но необходимый третий гол так и не забили - 2:2. Стыдно, Эдуард!

УАФ продлила контракты Ротаня и Езерского

Помимо Руслана Ротаня и Владимира Езерского, работающих со сборными U-21 и U-19 соответственно, на год контракты продлили еще пятеро специалистов, тренирующих женские и мужские молодежные команды страны. Мотивация на ладони - из-за коронавируса все турниры сборных сдвинуты по времени, так что разбор полетов отложили до их завершения.

Умер тренер "серебряной" Аргентины-2014 Сабелья

Вы наверняка помните Алехандро Сабелью на ЧМ-2014. Его тогда не критиковал только ленивый. Тем не менее, именно с ним "альбиселесте" показали свой лучший результат на чемпионатах мира в 21 веке. И еще именно на том мундиале Сабелья "посадил" сердце. Он даже был вынужден уйти из профессии, чтобы выжить, но известие о смерти Диего Марадоны его добило окончательно. Вечная память.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: расизм Динамо (Киев) Эдуард Соболь главные новости
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...