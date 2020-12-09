Виктор Грачев: В Шахтере каждый вроде и сильный защитник, а в паре выходит разнобой

Легенда донецкого "Шахтера", а ныне футбольный эксперт Виктор Грачев поделился ожиданием от предстоящего и решающего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где "горняки" встретятся с миланским "Интером"

- Для выхода из группы "Шахтеру" нужна только победа. Это позволит не зависеть от результатов других матчей. Выполнима ли эта задача для "горняков"?

- "Интер" очень сильный соперник, мощная команда. Тяжело против итальянцев даются игры, всем командам без исключения. Итальянский стиль футбола не подходит под украинский, и наши команды никак не могут подобрать ключ к такому противостоянию. Будет очень сложно. "Интер" также понимает - им нужна, как и "Шахтеру", только победа, ничья их не устраивает, и лишь победа может их вывести в плей-офф Лиги чемпионов. Между Лигой Европы и Лигой чемпионов разница ощутимая в финансовом плане. Если за выход в Лигу Европы премиальные 4,5 миллионов евро, то за Лигу чемпионов 9 миллионов. Есть стимул за что бороться!

- Если вспомнить первую игру в Киеве, то "Шахтер" за весь матч не создал ни одного голевого момента. Хотя результат 0:0, но "Шахтеру" улыбнулась удача.

- Без везения никуда – особенно в футболе. Везде должно везти, в рулетке, в картах, в домино, и в любую игру (смеется). С того матча прошло время, и "Шахтер" сейчас немного ожил. Движение было слабоватым, команда потеряла игривой тонус, но последние игры, особенно победа над "Реалом", дали уверенность, что все налаживается. На данном этапе не только "Шахтер" временами "барахлит", но и такие великие клубы, как "Барселона", тот же "Реал", "Бавария", "Манчестер Сити" и другие. У всех проблемы, у одних их больше, у других меньше. Много футболистов болеют, некоторые получают травмы, команды каждый матч играют разными составами, а отсюда и нестабильность. А почему большой травматизм? Не было отпуска, сразу начали играть, идет колоссальная нагрузка на организм, который и не выдерживает. Я еще перед стартом группового турнира говорил, что "Шахтер" может занять как первое место, так и четвертое. Так оно и получается, идут качели. Все теряют очки - и дома, и на выезде, все непредсказуемо. И как сыграет "Шахтер" в Милане, предсказать трудно.

- У "Шахтера" сейчас главная проблема - пара центральных защитников, им предстоит сразиться с сильными нападающими Лукаку и Мартинесом.

- Проблема существует давно в "Шахтере", и она появилась не вчера. Это позиция пока еще не закрыта. Почему она существует, сложно сказать. Вроде опорные полузащитники хорошо отрабатывают в обороне. Может крайние защитники не до конца дорабатывают, и возникает проблемы… Нет дополнения друг друга. Каждый по себе вроде и сильный защитник, а когда в паре выходят играть, получается немного разнобой. Нельзя сказать, что у "Шахтера" слабые центральные защитники, но в организации, в тактическом и позиционном построении нужно правильно понимать друг друга, поэтому есть над чем работать. Если удастся нейтрализовать эту мощную пару нападающих, то можно рассчитывать на успех. А как распорядиться мячом, организовать быстрые контратаки - полузащита "горняков" умеет это делать. Главное сначала навести порядок сзади. Нужно правильно и грамотно сбалансировать игру. Свой шанс нужно искать в контратаках. На кону многое стоит. Сложный соперник и сложная игра. Но будем надеяться, что удача будет на нашей стороне. Ну и, конечно, ребятам придется постараться отработать, как говорится, за себя и за того парня, а может даже за двоих. Ждем яркой игры, и надеемся на победу.

Матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня, 9 декабря. Начало поединка в 22:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.