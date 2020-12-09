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Резервный судья матча ПСЖ – Истанбул: "Negru" на румынском – это "черный". Я не расист

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Стало известно, что он ответил Демба Ба

Резервный судья матча ПСЖ – Истанбул: "Negru" на румынском – это "черный". Я не расист
Новина українською

Резервный судья поединка матча "Пари Сен-Жермен" – "Истанбул Башакшехир" Себастьян Колческу объяснил свои слова, которые он произнес во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Напомним, встреча была остановлена на 13-й минуте из-за расистского высказывания румынского арбитра в адрес Пьера Вебо – ассистента главного тренера турок. Цитирует Колческу Get French Football News.

"Negru" на румынском – это "черный". Я не расист", – сказал Колческу в ответ на обвинения форварда "Истанбула" Демба Ба.

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В статье: расизм Пьер Вебо Истанбул ББ (Стамбул) Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Себастьян Колческу
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Источник:
GFNF

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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
09.12.2020 в 10:00
Ох и идиот, лучше бы он молчал
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.12.2020 в 09:56
Нехай тепер хтось тільки спробує вказати на мою білу шкіру - одразу в суд подам.
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El_Matador_73 (Одесса)
09.12.2020 в 09:53
По испански черный - negro. Как бы от этого слова и появилось слово негр. Надо в испанском это слово запретить говорить))) На Кубе негров просто называют - mono - обезьяна - и те не обижаются. Развели тут сопли. Надо было тренеру еще всплакнуть как Тайсону, для полноты картины.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 09:51
Суддя: В дзеркало глянь, ти же чорношкірий, негр ти.
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