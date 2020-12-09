Резервный судья матча ПСЖ – Истанбул: "Negru" на румынском – это "черный". Я не расист

По испански черный - negro. Как бы от этого слова и появилось слово негр. Надо в испанском это слово запретить говорить))) На Кубе негров просто называют - mono - обезьяна - и те не обижаются. Развели тут сопли. Надо было тренеру еще всплакнуть как Тайсону, для полноты картины.