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Резервный судья матча ПСЖ – Истанбул: "Negru" на румынском – это "черный". Я не расист
Стало известно, что он ответил Демба Ба
Резервный судья поединка матча "Пари Сен-Жермен" – "Истанбул Башакшехир" Себастьян Колческу объяснил свои слова, которые он произнес во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, встреча была остановлена на 13-й минуте из-за расистского высказывания румынского арбитра в адрес Пьера Вебо – ассистента главного тренера турок. Цитирует Колческу Get French Football News.
"Negru" на румынском – это "черный". Я не расист", – сказал Колческу в ответ на обвинения форварда "Истанбула" Демба Ба.
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Источник:GFNF
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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.12.2020 в 09:56
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El_Matador_73 (Одесса)
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