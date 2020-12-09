Капитан Ференцвароша: Динамо просто повезло

Герге Ловренчич, правый защитник и капитан венгерского "Ференцвароша", высказался о поражении от киевского " Динамо " в 6 туре Лиги чемпионов (0:1).

То, что мы запланировали, то и сделали. Мы были агрессивны, имели возможности в обоих таймах, но не могли ими воспользоваться. Киевское "Динамо" просто повезло с забитым голом со стандарта. Поражение очень болезненное, потому что мы доминировали по игре. Однако результат не в нашу пользу.

Мы разочарованы, особенно потому, что лучше сыграли, но не продолжим выступления в еврокубках. Мы сыграли против команд мирового класса, имели лучшие шансы на победу в двух матчах с "Динамо".

Мы были "сонные" в первом тайме нашего первого поединка, но о прочности нашего коллектива свидетельствует тот факт, что мы сумели сравнять счет. Сделали выводы из той встречи и на этот раз пытались бороться за победу, но, к сожалению, не случилось, - сказал капитан Ференцвароша M4 Sport.