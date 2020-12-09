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"Месси? Я никогда не видел в нем соперника". Роналду высказался после разгрома Барсы со счетом 0:3

Лига Чемпионов
(2 голосов)

CR7 на связи

"Месси? Я никогда не видел в нем соперника". Роналду высказался после разгрома Барсы со счетом 0:3
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. 35-летний португалец забил два пенальти и вывел свою команду на первое место в группе G, "Барса" заняла второе место.

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"Всегда здорово возвращаться в Испанию и в Каталонию. Всегда сложно играть на "Камп Ноу", против одной из лучших команд, с которыми я когда-либо сталкивался. Сегодня мы были командой чемпионов! Настоящей, крепкой и дружной семьей! Играя так, нам нечего бояться до конца сезона. Вперед, "Ювентус!" – написал Роналду в своих социальных сетях.

Это была первая встреча Криштиану и Лионеля Месси с того момента, как португальский нападающий перешел из "Реала" в "Ювентус" в 2018 году.

"У меня всегда были теплые отношения с Месси, я никогда не видел в нем соперника. Лионель всегда старался изо всех сил для своей команды, а я старался изо всех сил для своей. Я уверен, что он скажет то же самое, если вы его спросите. В футболе люди всегда ищут соперничества, чтобы создать больше азарта", – добавил Криштиану для Movistar.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (6)
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okolegko (Київ)
09.12.2020 в 12:43
Гарно потролив. Месінг (тобто булінг Мессі)
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+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
09.12.2020 в 11:35
Здавалось би фарфан... Але слова відповідають рівню Володаря ЗМ. На жаль обожнювані у нього здебільшого "шавки"... Аби потявкати на оточуючих доводячи, що саме вони достойні похвали своєю відданостю
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0
-6
prockop4uck (Киев)
09.12.2020 в 11:42
Ты все ещё отбекаешь от РЕАЛьного уровня бородатой истерички?
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+4
0
oda1979 (Запорожье)
09.12.2020 в 10:50
В следующей ввьюхе ответ будет: а кто такой Месси??
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+7
-2
prockop4uck (Киев)
09.12.2020 в 10:13
Не замечает букашку, красава)
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+9
-2
Algrab (Костопiль)
09.12.2020 в 10:11
А монреальський олень проти!!!!!!
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+10
0


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