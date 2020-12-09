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"Месси? Я никогда не видел в нем соперника". Роналду высказался после разгрома Барсы со счетом 0:3
CR7 на связи
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. 35-летний португалец забил два пенальти и вывел свою команду на первое место в группе G, "Барса" заняла второе место.
"Всегда здорово возвращаться в Испанию и в Каталонию. Всегда сложно играть на "Камп Ноу", против одной из лучших команд, с которыми я когда-либо сталкивался. Сегодня мы были командой чемпионов! Настоящей, крепкой и дружной семьей! Играя так, нам нечего бояться до конца сезона. Вперед, "Ювентус!" – написал Роналду в своих социальных сетях.
Это была первая встреча Криштиану и Лионеля Месси с того момента, как португальский нападающий перешел из "Реала" в "Ювентус" в 2018 году.
"У меня всегда были теплые отношения с Месси, я никогда не видел в нем соперника. Лионель всегда старался изо всех сил для своей команды, а я старался изо всех сил для своей. Я уверен, что он скажет то же самое, если вы его спросите. В футболе люди всегда ищут соперничества, чтобы создать больше азарта", – добавил Криштиану для Movistar.
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