Новое начало августовского Интера. Остановит ли Шахтёр возвращение монстра?

Провальный матч против "Реала" 25-го ноября (0:2) бывший игрок "Интера" Риккардо Ферри назвал "ударом кулаком в живот", "тремя шагами назад". Пресса просто уничтожила команду и Антонио Конте. Хэштег #Conteout начал завоёвывать Сеть. Tuttosport говорил о лихорадке в клубе, а ультрас вмешались огромным баннером: "Уважайте ваши футболки. Покажите тестикулы, или мы придём с бейсбольными битами". Претендент на Скудетто и на успех в Лиге Чемпионов оказался на обочине обоих турниров. Прошли две недели - и здесь уже отмечают новое начало сезона. Каким же стал новый "Интер"?

Цена вариативности

В сезоне 2019/20 "Интер" уже стал вторым в лиге по забитым мячам. А в нынешнем с новыми игроками должен был добавить в мобильности, вариативности. И в голах. Смена надёжного, то есть консервативного, Данило Д'Амброзио на правом фланге на Ашрафа Хакими - переход на другой уровень по скорости, яркости атаки. Атакёр Иван Перишич, вдруг поставленный на позицию левого латераля, гораздо острее Эшли Янга. Если Алексис Санчес за лето успел стать сезонным лидером команды по ассистам, что он сделает за полный сезон? А под Кристиана Эриксена Конте даже сменил схему на 3-4-1-2.

Впрочем, и вариативность, непредсказуемость, должна быть хорошо подготовлена, наиграна. Конте, для которого подготовительная работа крайне важна, при таком коротком межсезонье просто не хватило времени. Да и в целом ему пришлось отказываться от своих фундаментальных принципов, жертвовать балансом своей команды в пользу яркости. Вначале вроде бы ему понравилось. Он даже пожурил самого себя за постоянный негатив, за нагнетание, осадный менталитет, заявил, что тренер должен наслаждаться игрой и он попытается это сделать. Что не собирается стреноживать игроков. Но затем...

Затем оказалось, что результатов нет. Даже хуже, нет никакого контроля тренера над игрой. Упрямый шаблонный тренер без Плана Б ожидаемо не поймал изменчивую волну футбола в эру короны. Потому решил откатить назад, к 3-5-2, к своей любимой игре. Он начал артподготовкой, критикой и урезанием игровых минут Эриксена вплоть до ситуации, которую СМИ и болельщики назвали унижением. Также заявил, что Хакими не умеет обороняться. Урезал мобильность Николо Бареллы, отправив его с одной линии с форвардами на одну линию с защитниками. И, как результат - получил желаемый баланс. С результатами.

Из ноября в август

На этой стадии и застаёт "нерадзурри" "Шахтёр". После выноса со счётом 3:0 традиционно неудобного "Сассуоло" (2:7 по победам в последних очных матчах) - лучшей атаки Серии А. После солидной победы в Германии (3:2), где не побеждал девять лет. После 3:1 над "Болоньей", которой проиграл два предыдущих очных матча дома. "Интер" уже вернулся от ужасных первых таймов к мощным дебютам, забив четыре гола в трёх матчах за первые 17 минут. При лишь одном таком в предыдущих 12-ти. "Интер" стартового штурма, забивший 14 мячей в первые 15 минут в предыдущем сезоне, вернулся.

Что именно изменилось? Барелла отошёл назад и усилил блок в центре поля. Последний опорник Марсело Брозович вернулся после коронавируса и вернул баланс, пасуя даже с точностью 97 процентов. Да, теперь из центра поля угрозы и вовсе нет. Но это не мешает быть лучшей атакой Серии А с 26-ю голами в десяти матчах. Латерали обеспечивают. Хакими уже стал самым молодым защитником в лигах Топ-5 с дублем и единственным в Серии А с как минимум двумя голами (3) и двумя ассистами. У Перишича гол и два ассиста. Дармиан в Менхенгладбахе затерзал соперника уже в дебюте. И забил первый мяч.

Хакими - главная переменная команды. От "оленя перед фарами грузовика" он за неделю сам стал грузовиком. Конте уверен, что вырастит одного из лучших крайних защитников в мире. Но он всё ещё нестабилен. А вот главная константа остаётся ею. Ромелу Лукаку помогает, но не навязывает и не зависит от команды. Лидер, солдат. Никогда не диктатор. Он делает на поле всё. Он неудержим. Лишь в последних пяти матчах выдал пять голов и два ассиста. 12 голов за 969 минут на поле. Он желает выйти на уровень Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Роберта Левандовски. Уже близок.

Разумеется, дело не только в индивидуалах, но и в командной игре. Конте заявляет, что команда чередует высокий прессинг с ожиданием и внезапной агрессией. Получается ныне популярный средний прессинг, когда защитникам оппонента позволяют перекатывать мяч довольно свободно, но опорников сразу же берут в клещи. Такой стиль явно снизил процент владения мячом команды - с 57-66 в матчах начала сезона до 34-46 в последних. А без мяча командам Конте всегда лучше. Так они более защищены от образования разрывов и контратак соперника. Они ставят на порядок и скорость, не мяч.

Проблемы? Их предостаточно. Миланцы всё ещё лишь с тремя "сухими" матчами из 15-ти. С оголёнными флангами. После прострела трое игроков "Болоньи" коснулись мяча в штрафной Хандановича, пока Виньято не забил. "Боруссия" забивала, замыкая навес и прорываясь с фланга. Матч против "Болоньи" стал первым дома из семи с менее чем двумя пропущенными, первым домашним, в котором не пришлось отыгрываться. Голов ударами издали в ЛЧ нет. Вратарь, очень важная фигура в современном футболе в плане розыгрыша мяча, в субботу отдал лишь 44 процента точных передач. Тем не менее, прогресс заметен.

Большую часть сезона 2019/20 "Интер" начинал матчи мощно, но затем сдавал. В июле-августе он сохранил первую часть и исправил вторую, просто прекратил пропускать. Сезон 2020/21 был начат с провалами в дебютах. А в последних матчах началось возвращение к временам 5:0 над "Шахтёром". Да, нестабильность никуда не исчезла. Также все помнят, что два года подряд "Интер" в решающий момент, держа свою судьбу в руках, не побеждал дома аутсайдера ПСВ и второй состав "Барселоны" и вылетал из Лиги Чемпионов. Возможно, сейчас он уже опоздал. Но хотя бы борется и нашёл рецепт побед.