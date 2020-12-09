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Сульшер – о поражении МЮ в матче с РБ Лейпциг: Нельзя давать сопернику возможность забить 3 гола
Норвежец раскритиковал свою команду
"Манчестер Юнайтед" проиграл матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпцигу" с результатом 2:3 и вылетел в Лигу Европы. Манкунианцы в пятый раз в своей истории не вышли в плей-офф ЛЧ. Ранее это случалось в сезонах-2015/16, 2011/12, 2005/06 и 1994/95. Цитирует Оле Сульшера BT Sport.
"Мы начали играть слишком поздно. Мы показали отличный настрой, вернувшись в игру, но нельзя давать сопернику возможность забить 3 мяча и рассчитывать на победу. В конце нам не повезло, но мы пытались забить. Нет, мы не играли хорошо, но главное поражение случилось в Стамбуле. Футболистам не следует себя жалеть".
Сульшер – первый тренер во главе клуба из Англии, который проиграл 6 из 10 первых матчей в ЛЧ. В эту субботу "красным дьяволам" предстоит сыграть важнейший матч с "Манчестер Сити" в рамках АПЛ.
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