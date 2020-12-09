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Нагельсманн: Игроки РБ Лейпциг доказали, что они – машины

Лига Чемпионов
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Ничего себе сравнение

Нагельсманн: Игроки РБ Лейпциг доказали, что они – машины
Новина українською

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" (3:2), тем самым обеспечив себе выход в плей-офф ЛЧ. Главный тренер команды Юлиан Нагельсманн в восторге от результата своей команды.

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"В последние минуты матча я чувствовал себя напряженно, но в целом мы показали хорошую игру. Мы не должны были пропускать с пенальти, но сейчас это уже не имеет значение. Ребята бились изо всех сил. Перед матчем я говорил, что мои парни – машины, и сегодня они вновь это доказали".

По результатам матчей "РБ Лейпциг" стал победителем группы H с 12 очками. "Пари Сен-Жермен" обеспечил себе второе место благодаря личным встречам с "МЮ". Напомним, матч "ПСЖ" – "Истанбул" был прерван из-за расистского скандала и будет доигран в среду.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов УЕФА Истанбул ББ (Стамбул) РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Goal.com

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