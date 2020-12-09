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"Вебо, мы с тобой". Лидер Пари Сен-Жермен поддержал тренера Истанбула
Нет расизму
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поддержал Пьера Вебо, ассистента главного тренера "Истанбула". Вчера Вебо был оскорблен расистским высказыванием четвертым арбитром Себастьяном Колческу в рамках встречи 6-го тура группового раунда ЛЧ.
"Скажем "нет" расизму. Вебо, мы с тобой", – коротко написал Мбаппе.
SAY NO TO RACISM. ❌❌❌— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020
M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊????
Напомним, матч был прерван и будет доигран сегодня с 14-й минуты. Колческу успел ответить форварду "Истанбула" Демба Ба, что он не поддерживает расизм.
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