"Вебо, мы с тобой". Лидер Пари Сен-Жермен поддержал тренера Истанбула

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поддержал Пьера Вебо, ассистента главного тренера "Истанбула". Вчера Вебо был оскорблен расистским высказыванием четвертым арбитром Себастьяном Колческу в рамках встречи 6-го тура группового раунда ЛЧ.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊????