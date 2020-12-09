"Вебо, мы с тобой". Лидер Пари Сен-Жермен поддержал тренера Истанбула

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поддержал Пьера Вебо, ассистента главного тренера "Истанбула". Вчера Вебо был оскорблен расистским высказыванием четвертым арбитром Себастьяном Колческу в рамках встречи 6-го тура группового раунда ЛЧ.

"Скажем "нет" расизму. Вебо, мы с тобой", – коротко написал Мбаппе.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊???? — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 8, 2020

Напомним, матч был прерван и будет доигран сегодня с 14-й минуты. Колческу успел ответить форварду "Истанбула" Демба Ба, что он не поддерживает расизм.