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"Вебо, мы с тобой". Лидер Пари Сен-Жермен поддержал тренера Истанбула

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Нет расизму

"Вебо, мы с тобой". Лидер Пари Сен-Жермен поддержал тренера Истанбула
Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе поддержал Пьера Вебо, ассистента главного тренера "Истанбула". Вчера Вебо был оскорблен расистским высказыванием четвертым арбитром Себастьяном Колческу в рамках встречи 6-го тура группового раунда ЛЧ.

"Скажем "нет" расизму. Вебо, мы с тобой", – коротко написал Мбаппе.

Напомним, матч был прерван и будет доигран сегодня с 14-й минуты. Колческу успел ответить форварду "Истанбула" Демба Ба, что он не поддерживает расизм.

Читайте такжеРезервный судья матча ПСЖ – Истанбул: "Negru" на румынском – это "черный". Я не расист

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В статье: Пьер Вебо Истанбул ББ (Стамбул) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Себастьян Колческу
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
09.12.2020 в 13:02
Добро пожаловать в мир черного расизма, манипуляций и лжи... Самое смешное что именно белые создали это уродство
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vcarma
09.12.2020 в 12:57
Уже слово "черный" стало расистским. Запретить!
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