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Стало известно, в каком матче Гвардиола сможет рассчитывать на лидера атаки Манчестер Сити

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Стало известно, в каком матче Гвардиола сможет рассчитывать на лидера атаки Манчестер Сити
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал восстановление форварда "горожан" Серхио Агуэро. Цитирует тренера английской команды издание The Telegraph. Напомним, аргентинец испытывает проблемы с коленом с июня.

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"Вполне возможно, что он начнет поединок с "Марселем" на скамейке запасных – мы решим этот вопрос. Собираемся провести тренировку и посмотреть на поведение его колена. Ему уже намного лучше. Агуэро усердно работает – это самое главное. В любом случае, Серхио понадобится время для восстановления физических кондиций".

Напомним, "Сити" примет "Марсель" сегодня – матч состоится в рамках 6-го тура группового раунда ЛЧ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Манчестер Сити Марсель
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Источник:
The Telegraph

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