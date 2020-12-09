Стало известно, в каком матче Гвардиола сможет рассчитывать на лидера атаки Манчестер Сити

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал восстановление форварда "горожан" Серхио Агуэро. Цитирует тренера английской команды издание The Telegraph. Напомним, аргентинец испытывает проблемы с коленом с июня.

"Вполне возможно, что он начнет поединок с "Марселем" на скамейке запасных – мы решим этот вопрос. Собираемся провести тренировку и посмотреть на поведение его колена. Ему уже намного лучше. Агуэро усердно работает – это самое главное. В любом случае, Серхио понадобится время для восстановления физических кондиций".