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Это преступление. Пол Скоулз раскритиковал игру Де Хеа в матче с Лейпцигом
У легенды есть претензии
В последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил "РБ Лейпциг" со счетом 2:3. Бывший полузащитник красных дьяволов Пол Скоулз нашел главного виновного в этой неудаче.
"Харри Магуайр выглядел деревянным, но Давид Де Хеа, будучи вратарем, должен выйти навстречу и занять максимум пространства. Да, ты в любой момент можешь получить травму. Но он просто струсил и отвернулся. Для такого опытного голкипера - это преступление’’, - сказал Скоулз "БТ Спорт".
Добавим, что "Манчестер Юнайтед", проиграв матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, занял в итоге третье место и теперь весной сыграет в Лиге Европе. К слову, МЮ может стать соперником киевского "Динамо".
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