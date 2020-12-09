Резервный судья матча ПСЖ – Истанбул: Я надеюсь, что любой, кто меня знает, понимает, что я не расист

Себастьян Колческу, четвертый арбитр матча "ПСЖ" – "Истанбул", стал центральной фигурой расистского скандала. Футболисты обеих команд покинули поле на 14-й минуте, а перед этим обвинили румына в расизме. Цитируют Колческу и главного рефери поединка Овидиу Хэцэгана испанские издания со ссылкой на ProSport:

"Я стараюсь быть адекватным. В наши дни я не собираюсь читать какие-либо сайты или прессу. Любой, кто меня знает, понимает, что я не расист! По крайней мере, я на это надеюсь", – сказал Себастьян.