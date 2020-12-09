  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Резервный судья матча ПСЖ – Истанбул: Я надеюсь, что любой, кто меня знает, понимает, что я не расист
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Резервный судья матча ПСЖ – Истанбул: Я надеюсь, что любой, кто меня знает, понимает, что я не расист

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Выступил уже после матча

Резервный судья матча ПСЖ – Истанбул: Я надеюсь, что любой, кто меня знает, понимает, что я не расист
Новина українською

Себастьян Колческу, четвертый арбитр матча "ПСЖ" – "Истанбул", стал центральной фигурой расистского скандала. Футболисты обеих команд покинули поле на 14-й минуте, а перед этим обвинили румына в расизме. Цитируют Колческу и главного рефери поединка Овидиу Хэцэгана испанские издания со ссылкой на ProSport:

Читайте такжеМатч ПСЖ - Башакшехир перенесен из-за расистского скандала (обновлено)

"Я стараюсь быть адекватным. В наши дни я не собираюсь читать какие-либо сайты или прессу. Любой, кто меня знает, понимает, что я не расист! По крайней мере, я на это надеюсь", – сказал Себастьян.

"Мы не можем делать никаких заявлений. Сначала мы должны поговорить с представителями УЕФА. В любой другой ситуации я бы вам ответил, но не сейчас. Мы опустошены, пожалуйста, уважайте наше молчание и разбирайтесь в ситуации", – подытожил Овидиу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: расизм Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА Истанбул ББ (Стамбул) Пари Сен-Жермен (Париж) Овидиу Хацеган Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Себастьян Колческу
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Saturn (Киев)
09.12.2020 в 15:45
Да то понятно для зравомыслящих, как и то, что люди с таким цветом кожы как- то нигде, кроме спортивных достижений, ничем позитивным (наука, культура) не отличались.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
09.12.2020 в 15:39
А кто не ззнает, с теми как?
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
09.12.2020 в 14:54
То что ты не расист это понятно.. Но блм и прочие шмакли расисты, в поисках невинных жертв, чтобы от души за из счет попиарится...
Ответить
+2
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
09.12.2020 в 14:26
Головне ,що ти не москаль)
Ответить
+10
0
karpatoman (Львів)
09.12.2020 в 15:10
Влучно сказано.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...