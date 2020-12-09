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Игорь Жабченко: Такой футбол не нравится, но мы увидим Динамо в еврокубках весной
Результат превыше всего
Воспитанник "Динамо" и экс-игрок сборной Украины Игорь Жабченко прокомментировал победу киевлян со счетом 1:0 в решающем матче Лиги чемпионов за выход в Лигу Европы над венгерским "Ференцварошем".
- Есть победа и результат, но мы не увидели качественной игры со стороны "Динамо". Чем это можно объяснить?
- Команда играла на результат, а в таких случаях часто качество уходить на второй план. Первый тайм играли от обороны, отдали инициативу, крайние защитники не включались в атаку, команда выжидала свой шанс. Первоочередной задачей была надежность в обороне. Правда, не было создано ни одного момента. Видимо, такова установка от главного тренера. Второй тайм сыграли активнее, Миколенко начал подключаться в атаку, и сразу же появилась острота. В таких матчах многое решает, кто эффективнее использует стандарты. "Динамо" за весь поединок, не имея моментов, выжало победу именно после стандарта.
- "Ференцварош" играл лучше, и это нужно признать, но проиграл.
- Да, так и есть. Венгры в первом тайме действовали мобильнее, больше владели мячом и инициативой. Но у них также не было острых моментов. Для "Динамо" первоочередной задачей было не допустить ошибки. Если соперник забил бы первым, то динамовцы столкнулись бы с большими проблемами. Да, не показали яркой игры, но добились нужного результата. С другой стороны, могли играть в красивый футбол, много атаковать, но пропустить в контратаке гол и не попасть в Лигу Европы. Такой острожный от обороны футбол, понятно не нравится зрителям. Зато мы сможем увидеть "Динамо" в еврокубковой весне.
Напомним, что киевское "Динамо" в шести матчах группового этапа Лиги Чемпионов набрало четыре очка. Во время жеребьевки первого раунда плей-офф Лиги Европы вице-чемпион Украины будет не сеянным. Жеребьевка состоится в понедельник, 14 декабря.
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