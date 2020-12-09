Вчера мы сдали зачет, показав необходимый минимум удовлетворительных знаний для этого. Не более. Не турнули из европейского универа – и на том спасибо. Сильных эмоций по этому поводу не было. Даже у моей "динамовской" жены, которая привыкла бурно встречать каждый гол Киева в Европе. Вчера было только что-то типа: о, неужели наконец-то забили. И дальше в том же духе.

Игра была на редкость прагматичной даже для "Динамо" Луческу. И тем, кто живо помнит "Шахтер" Луческу, наверное, до сих пор трудно привыкнуть к этой его новой манере. Что ж, Мистер Будулай аккуратно и деловито протягивает ножки по одежке, и создается впечатление, что он выжимает максимум возможного результата из подручного материала в его распоряжении.

Игра была средней степени зрелищности, а как для Лиги чемпионов, я бы сказал, ниже среднего. Почти целый час мы наблюдали игру без ворот, с единственным полумоментом у Нгуена, который стал возможен лишь из-за неточного паса Цыганкова.

Затем случилась кульминация. В эти шесть минут сначала соперники обменялись хоть какими-то моментами в зачет угроз воротам (те же Нгуен и Цыганков), потом был забит наш судьбоносный мяч, и тут же "Ференцварош" огрызнулся своим наиболее острым выпадом в матче, но Бущан справился с ударом Узуни, осложненным рикошетом.

В оставшееся время был еще довольно неплохой шанс Зубкова, и этот промах на 78-й минуте стал последней возможностью команды Реброва уйти от поражения. Кому охота, тот может еще вспомнить невнятный удар Леднева в концовке, чтобы, притянув его за уши, подвести окончательную черту под мало-мальски опасными эпизодами поединка.

Как по мне, по сумме впечатлений и скрупулезно высчитанных моментов, по игре "Динамо" было еще дальше от победы, нежели его невыразительно проведший матч соперник. Пусть на символическом расстоянии, но дальше. Впрочем, мы помним, что нас устраивала ничья, хотя коуч уверял в том, что будем играть только на победу. Что ж, у него работа такая…

Победный гол принес четкий розыгрыш стандарта на 61-й минуте, что весьма характерно для прагматичной модели игры. Могу лишь заметить в скобках, что с таким же успехом мог быть назначен пенальти в середине первого тайма в наши ворота. Это не мое мнение – моего консультанта в судейских вопросах Юстаса.

"22 минута. Поставил бы за игру рукой, никто бы и не крякнул (ну, это спорное утверждение: крякать в таких случаях всегда найдется кому). На 59 минуте особой разницы между той и этой рукой я не заметил. Но тут желтая и штрафной, с которого забили". Напомню, это мнение практикующего арбитра. Ни больше, ни меньше.

Разумеется, найдутся желающие разъяснить эту особую разницу. Как бы никто и не претендует на истину: просто так вышло, что здесь эти акценты ставим мы. Словно бы приглашая к разговору.

В этой серой и заурядной игре, при всем желании, не смог выделить хотя бы одну личность, которая ярко засветилась бы более чем в двух важных фрагментах матча. Следовательно, таковых не наблюдалось.

Болельщикам "Динамо" и коэффициента УЕФА всего этого, естественно, вполне достаточно. Очки не обязаны благоухать, результат есть, дальше будет видно. Мне, как любителю футбола, немного жаль потерянного времени. Хотя и следовало ожидать чего-нибудь подобного, но надеялся на лучшее. Однако Луческу не волшебник – он умудренный опытом собиратель очков.

Думается, работодателей сегодня это устраивает как нельзя лучше. Потому что им есть с чем сравнивать в последние сезоны. Команда вышла в весну, и нет сомнений, что на зиму уйдет, лидируя в чемпионате. Как говорил известный киногерой, что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?

Старый конь борозды не испортил. А то, что вспахал не глубоко – так это входило в условия задачки. Луческу сделал то, чего от него ждали, на сегодняшний день. И подтвердил свой уровень. Он не разочаровал, но и не очаровал особо. А есть ли куда расти этому "Динамо"? Вопрос, конечно, интересный…

Как водится, нынче все ждут новых приобретений, которые усилят команду. Лично мне любопытнее другое. А для команды Цыганкова и Вербича, Миколенко и Де Пены, Буяльского и Родригеса это что, действительно потолок? Вымучить вакансию третьего сорта в мрачном замесе с чемпионом целой Венгрии под началом бывшего тренера "Динамо"?

Знаете, а ведь наше к нему пристальное внимание отнюдь не делает "Ференцварош" классной командой. Как и то, что он почти не проиграл в отдельно взятом матче с фаворитом. Если отбросить этот особый жгучий интерес к команде Реброва, то мы играли со вполне посредственным соперником, каких много в той же Лиге Европы.

И то, что мы мучались с ним два матча кряду, говорит за себя. А ведь это даже не уровень "Шахтера", ей-богу. Словом, можно сказать, что свою программу-минимум "Динамо" Луческу выполнило, и особо придираться к нему не стоит. Но каков его максимум? Что мы увидим после зимней "спячки"? Есть ли будущее, есть ли куда и кому расти?

По крайней мере, у нас будет, где на это посмотреть. Надеюсь.