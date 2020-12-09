Лига Чемпионов
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Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош
В вторник, 8 декабря киевское "Динамо" в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов одолело венгерский "Ференцварош". Единственный гол в игре забил Денис Попов. Вашему вниманию фото репортаж с поединка, который обеспечил киевлянам участие в плей-офф Лиги Европы, авторства Александра Приходько.
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