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Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош

Лига Чемпионов
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Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош
Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В вторник, 8 декабря киевское "Динамо" в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов одолело венгерский "Ференцварош". Единственный гол в игре забил Денис Попов. Вашему вниманию фото репортаж с поединка, который обеспечил киевлянам участие в плей-офф Лиги Европы, авторства Александра Приходько.

Фотогалерея

Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 1Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 2Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 3Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 4Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 5Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 6Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 7Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 8Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 9Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 10Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 11Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 12Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 13Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 14Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 15Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 16Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 17Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 18Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 19Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 20Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 21Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 22Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 23Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 24Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 25Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 26Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 27Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 28Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 29Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 30Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 31Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 32Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 33Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 34Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 35Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 36Маленькие шаги к светлому будущему. ФОТО репортаж, как Динамо побеждало Ференцварош - фото 37
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В статье: Динамо (Киев) фото Ференцварош (Будапешт)
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