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Трубин: Я спокоен и уверен, не вижу повода для нервов
Голкипер горняков - о матче с Интером
Голкипер "
"Я спокоен и уверен, потому что верю в каждого из нас и верю в свои силы. Поэтому я не вижу повода для нервов.
"Шахтер" всегда ставит задачу выходить дальше в 1/8 Лиги Чемпионов. Я считаю, что у нас есть все шансы и все предпосылки, чтобы продолжить свои выступления в Лиге Чемпионов. Не думаю, что кто-то из футболистов, тренерского штаба или персонала будет удовлетворен если мы пройдем в Лигу Европы. Все настроены только на проход в 1/8 Лиги чемпионов", - заявил Трубин.
Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнётся сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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