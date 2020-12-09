Трубин: Я спокоен и уверен, не вижу повода для нервов

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

"Я спокоен и уверен, потому что верю в каждого из нас и верю в свои силы. Поэтому я не вижу повода для нервов.

"Шахтер" всегда ставит задачу выходить дальше в 1/8 Лиги Чемпионов. Я считаю, что у нас есть все шансы и все предпосылки, чтобы продолжить свои выступления в Лиге Чемпионов. Не думаю, что кто-то из футболистов, тренерского штаба или персонала будет удовлетворен если мы пройдем в Лигу Европы. Все настроены только на проход в 1/8 Лиги чемпионов", - заявил Трубин.