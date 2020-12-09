Тайсон перед поединком с Интером: Я благословлен играть в таких матчах

Атакующий хавбек " Шахтера " Тайсон в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

"Я благословлен играть в таких матчах. Я чувствовал слишком много давления в детстве. Мои родители научили меня многому.

День, в котором я не буду улыбаться? Можете поверить мне, что случится что-то очень плохое", - заявил Тайсон