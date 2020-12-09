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Тайсон перед поединком с Интером: Я благословлен играть в таких матчах
Хавбек Шахтера к матчу с Интером подходит в отличном настроении
Атакующий хавбек "
"Я благословлен играть в таких матчах. Я чувствовал слишком много давления в детстве. Мои родители научили меня многому.
День, в котором я не буду улыбаться? Можете поверить мне, что случится что-то очень плохое", - заявил Тайсон
Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнётся сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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amg333 (Kyiv )
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