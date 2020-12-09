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Тайсон перед поединком с Интером: Я благословлен играть в таких матчах

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек Шахтера к матчу с Интером подходит в отличном настроении

Тайсон перед поединком с Интером: Я благословлен играть в таких матчах
Новина українською

Атакующий хавбек "Шахтера" Тайсон в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

"Я благословлен играть в таких матчах. Я чувствовал слишком много давления в детстве. Мои родители научили меня многому.

День, в котором я не буду улыбаться? Можете поверить мне, что случится что-то очень плохое", - заявил Тайсон

Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнётся сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 18:50
тайсон, лучше бы пригласил своего однофамильца, чтобы тот лукаку успокоил
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+1
0
avatar
Stuntriding (Киев)
09.12.2020 в 18:50
Как бы так сказать, что бы не произошло как вчера с ПСЖ и турками?, а вот..........вот тот парень, у которого цвет, который нельзя говорить.......короче он благословлённый фееричный чёрный идиот)Сегодня снова Интер благословит тебя)))
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.12.2020 в 18:25
Сьогодні ти не будеш посміхатися...
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0
0
Vantala (Kharkiv)
09.12.2020 в 18:04
А тот матч где Интеру 0:5 недавно влетели - там тоже ты был благословлен? И это был совсем не повод. чтобы не улыбаться, правильно?
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+2
-1
amg333 (Kyiv )
09.12.2020 в 17:20
)))))))))
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0
-1


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