Степаненко: Понятное дело, что мы просчитываем разные варианты

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степененко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

"Понятное дело, что мы просчитываем разные варианты. Будет тяжело следить за событиями параллельного матча, потому что ты весь в игре. Нам нужно отталкиваться от своих задач и добывать нужный результат. Все в наших руках", - заявил Степаненко.