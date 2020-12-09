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Степаненко: Понятное дело, что мы просчитываем разные варианты
Многое в группе будет зависеть от параллельного матча
Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степененко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 6-го тура
"Понятное дело, что мы просчитываем разные варианты. Будет тяжело следить за событиями параллельного матча, потому что ты весь в игре. Нам нужно отталкиваться от своих задач и добывать нужный результат. Все в наших руках", - заявил Степаненко.
Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнётся сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (3)
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