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Степаненко: Понятное дело, что мы просчитываем разные варианты

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Многое в группе будет зависеть от параллельного матча

Степаненко: Понятное дело, что мы просчитываем разные варианты
Новина українською

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степененко в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

"Понятное дело, что мы просчитываем разные варианты. Будет тяжело следить за событиями параллельного матча, потому что ты весь в игре. Нам нужно отталкиваться от своих задач и добывать нужный результат. Все в наших руках", - заявил Степаненко.

Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнётся сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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СашаXM (Хмельницкий)
09.12.2020 в 17:09
че он такое тупое? побеждай и ничего не зависит от матча в той игре ...
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+4
-3
аалекс ( Крым)
09.12.2020 в 17:47
Острый, и что же он не так сказал? Фраза Многое в группе будет зависеть от параллельного матча, вырвана из контекста.
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+1
-3
Vantala (Kharkiv)
09.12.2020 в 17:58
Он сказал, что считать там нечего, надо в любом случае играть на победу. И я с ним согласен.
+2
-2


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