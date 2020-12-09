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Леоненко про матч Динамо - Ференцварош: Если результат есть, а игры - нет, то что делать дальше
Слово главному украинскому футбольному эксперту
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 6-го тура ЛЧ, в котором
"В первом тайме разбирать нечего, потому что ворота еще не привезли на НСК "Олимпийский". Ни у одной из команд не было моментов. Второй тайм такой же: моментов не было. Были полуудары. Думаю Луческу сказал: "Сзади - ноль, а впереди, если забьем - хорошо".
Главное - пройти в Лигу Европы. Я считаю, что это не очень правильно. Если результат есть, а игры - нет, то что делать дальше? Болельщики все равно будут ругать и материть", - подытожил Леоненко.
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