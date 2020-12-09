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Леоненко про матч Динамо - Ференцварош: Если результат есть, а игры - нет, то что делать дальше

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Слово главному украинскому футбольному эксперту

Леоненко про матч Динамо - Ференцварош: Если результат есть, а игры - нет, то что делать дальше
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 6-го тура ЛЧ, в котором киевляне обыграли "Ференцварош" (1:0).

"В первом тайме разбирать нечего, потому что ворота еще не привезли на НСК "Олимпийский". Ни у одной из команд не было моментов. Второй тайм такой же: моментов не было. Были полуудары. Думаю Луческу сказал: "Сзади - ноль, а впереди, если забьем - хорошо".

Главное - пройти в Лигу Европы. Я считаю, что это не очень правильно. Если результат есть, а игры - нет, то что делать дальше? Болельщики все равно будут ругать и материть", - подытожил Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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MES QUE UN CLUB
09.12.2020 в 21:05
Пойди напейся и выпрыгни в окно.
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+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 21:00
Цікаво, що після спарки його команди з Гладбахом, Леона взагалі не було чутно з тиждень. Як і Сабо.
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+3
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
09.12.2020 в 21:22
Короновірус.
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.12.2020 в 20:59
Главный?! У кого це він головний? Та ще й експерт?! Не паліться вже так відверто, бо ще ж не всі знають, чиїх господ ви холопи.
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+1
-3
Динамист (Киев)
09.12.2020 в 20:55
Главный алкоЭксперт как сказал так тому и быть.....
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+4
-2
ZeeZoo (Кривой Рог)
09.12.2020 в 20:53
Сори Квашин, хотел лойс влепить, промазал, пусть Леон скажет это Симеоне или Моуру, "счёт на табло" никто не отменял
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+3
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.12.2020 в 20:52
Спроси у Каштру.
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+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
09.12.2020 в 20:40
Толстозадая шалава нашла пятно на солнце.. Отрабатывает иуда 30 сребренников... Скоро вылезет с норы старый мадьяр-маразматик и со шпаргалкой Пенисова начнет изрыгать желчь...
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+4
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 21:01
Свиня повсюди бруд знайде...
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0
-3
alex.belogubko (одесса)
09.12.2020 в 20:36
КАЦ предлогает сдаться
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0
-4


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