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Додо: Нам стыдно за 0:5 от Интера, потому что мы тоже ощущаем себя большим клубом
Сегодня горняки могут взять реванш
Защитник "
– Вы до сих пор вспоминаете 0:5 от "Интера" в полуфинале Лиги Европы?
– Нам стыдно за тот матч, потому что мы тоже ощущаем себя большим клубом. И такой счет было тяжело пережить. Мы уже пообещали себе перед первым матчем, что на этот раз все будет по-другому. Мы можем не выиграть, но не можем проиграть. В итоге тогда мы сыграли вничью.
Теперь нам тоже нужна ничья. Мы сделаем все, чтобы заработать очко. У нас отличная мотивация, потому что есть столько надежд на плей-офф, несмотря на такую сложную группу. Это беспрецедентная квалификация для "Шахтера".
– Чего вы ожидаете от матча
– Мы будем так же собрано входить в игру, как и в первой встрече с "Реалом". Для "Интера" это тоже игра от ножа, так что набрать очки будет тяжело. Сколько бы пространства они нам ни предоставили, мы постараемся его использовать.
– В чем самая большая слабость "Интера" и самая большая опасность?
– Надо готовиться к ударам из пределов штрафной, которые у них смертельны, и к контратакам. Хакими, Эшли Янг, Перишич быстро создают преимущество. Но "Интеру" надо быть осторожным, чтобы не оставлять пространство. "Шахтер" очень быстрый и знает, как использовать ошибки.
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