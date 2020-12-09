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Додо: Нам стыдно за 0:5 от Интера, потому что мы тоже ощущаем себя большим клубом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Сегодня горняки могут взять реванш

Додо: Нам стыдно за 0:5 от Интера, потому что мы тоже ощущаем себя большим клубом
Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Интера", который начнется сегодня в 22:00.

– Вы до сих пор вспоминаете 0:5 от "Интера" в полуфинале Лиги Европы?

– Нам стыдно за тот матч, потому что мы тоже ощущаем себя большим клубом. И такой счет было тяжело пережить. Мы уже пообещали себе перед первым матчем, что на этот раз все будет по-другому. Мы можем не выиграть, но не можем проиграть. В итоге тогда мы сыграли вничью.

Теперь нам тоже нужна ничья. Мы сделаем все, чтобы заработать очко. У нас отличная мотивация, потому что есть столько надежд на плей-офф, несмотря на такую сложную группу. Это беспрецедентная квалификация для "Шахтера".

– Чего вы ожидаете от матча

– Мы будем так же собрано входить в игру, как и в первой встрече с "Реалом". Для "Интера" это тоже игра от ножа, так что набрать очки будет тяжело. Сколько бы пространства они нам ни предоставили, мы постараемся его использовать.

– В чем самая большая слабость "Интера" и самая большая опасность?

– Надо готовиться к ударам из пределов штрафной, которые у них смертельны, и к контратакам. Хакими, Эшли Янг, Перишич быстро создают преимущество. Но "Интеру" надо быть осторожным, чтобы не оставлять пространство. "Шахтер" очень быстрый и знает, как использовать ошибки.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Додо
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Источник:
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Комментарии (2)
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Alexandr 89 (Nova Kahovka)
09.12.2020 в 18:26
Тоже большой клуб серьезно ??? 1 раз когда-то выиграли кубок УЕФА и всеееее! И уже равняетесь на Интер , не это не вылечивается , даже после Боруссии ))
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Stuntriding (Киев)
09.12.2020 в 18:45
не мешай додошке мечтать)
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