Новый поворот? Румынские СМИ сообщают, что тренер Истанбула называл бригаду арбитров "цыганами"

Вчерашний матч Лиги Чемпионов между "Истанбулом" и "ПСЖ" не был доигран по причине расистского скандала. Сейчас продолжают всплывать новые подробности.

Румынские СМИ сообщают, что помощник тренера турецкого клуба, Пьер Вебо, в адрес которого и был совершен акт расизма, называл во время игры бригаду арбитров цыганами.

Об этом журналисту Эмануэлю Рошу сообщил один из членов бригады судей.

BREAKING NEWS: Very important. Sources close to the refs tell me it's assistant ref Octavian Sovre you can hear on the recording here and NOT Coltescu. Also, the Romanian refs claim Webo called them 'gypsy' from the second minute, that being the reason for the 'it's not possible" https://t.co/82ZI9vggIi