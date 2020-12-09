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Аякс - Аталанта. Гомес выходит в старте, несмотря на слухи, Малиновский остался в запасе

Лига Чемпионов
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Внутри итальянского клуба не все гладко

Аякс - Аталанта. Гомес выходит в старте, несмотря на слухи, Малиновский остался в запасе
UA-Футбол
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В матче шестого тура Лиги Чемпионов "Аталанта" отправится в гости к "Аяксу". Обе стороны ведут борьбу за второе место.

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Джан Пьеро Гасперини выпустил в старте Алехандро Гомеса, с которым, по слухам, у него серьезный конфликт. Руслан Малиновский остался на скамейка запасных.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча здесь.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аякс (Амстердам) Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Руслан Малиновский
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