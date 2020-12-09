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Аякс - Аталанта. Гомес выходит в старте, несмотря на слухи, Малиновский остался в запасе
Внутри итальянского клуба не все гладко
В матче шестого тура Лиги Чемпионов "Аталанта" отправится в гости к "Аяксу". Обе стороны ведут борьбу за второе место.
Джан Пьеро Гасперини выпустил в старте Алехандро Гомеса, с которым, по слухам, у него
Arrivati alla #JohanCruijffArenA! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 9, 2020
The Nerazzurri are here! ????#AjaxAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/JHkNjCSsJZ
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча
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