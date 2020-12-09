Дентиньо: Мы уже прекрасно знаем Интер. Постараемся сделать все, чтобы победить

Форвард " Шахтера " Дентиньо рассказал о самочувствии после перенесенной травмы и готовности к поединку Лиги чемпионов с "Интером".

– Ты только восстановился после повреждения. Как физическое состояние?

– Чувствую себя очень хорошо. Конечно, сразу было больно, пришлось потерпеть и преодолеть определенные трудности, но сейчас уже все прекрасно и я готов помочь "Шахтеру".

– Учитывая травмы Жуниора Мораеса и Фернандо, готов выйти в стартовом составе? В недавнем матче с "Реалом" тебе удалось забить победный гол – готов огорчить и "Интер"?

– Я очень счастлив, что забил тогда в ворота "Реала" и этот мяч помог "Шахтеру" одержать важную победу. Меня всегда расстраивают травмы партнеров, желаю ребятам как можно скорее восстановиться. Я проходил через это и знаю, насколько приходится сложно, но уверен, что и Жуниор, и Фернандо вернутся еще сильнее.

– Как настрой на поединок с "Интером", в котором решится судьба выхода из группы Лиги чемпионов?

– Это будет крайне сложный поединок, ведь "Интер" – очень квалифицированная команда. Но и "Шахтер" подготовлен и обладает мастерством и силой, чтобы добиться хорошего результата.

– За последние полгода "Шахтер" уже в третий раз встретится с "Интером". Чтобы победить, необходимо забивать. Вы знаете, что следует изменить в игре команды?

– Нам нужно прибавить в реализации своих моментов. Мы уже прекрасно знаем "Интер". Предстоит большая игра, и "Шахтер" постарается сделать все, чтобы победить. Будем полностью сконцентрированными, чтобы забить голы и пройти дальше. Для нас это очень важно.