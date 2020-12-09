Лига чемпионов. Губительный расизм, Пари Сен-Жермен уничтожает Башакшехир с хет-триком Неймара

Вместо набедокурившей вчера румынской бригады арбитров обслуживать доигровку поединка между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" УЕФА доверило Данни Маккели. Напомним, что четвертый судья в бригаде Овидиу Хацегана Себастьян Колческу якобы обозвал помощника главного тренера турецкой команды Пьера Вебо "нигером", после чего гости покинули поле всем составом по команде главного тренера. В последствиях эпизода еще предстоит разобраться уполномоченным инстанциям, но команды все же на следующий день принялись доигрывать оставшиеся 77 минут.

Причем в группе даже сохранялась интрига, не смотря на то, что во вчерашнем поединке между "РБ Лейпциг" и "Манчестер Юнайтед" решилась судьба подопечных Оле-Гуннара Сульшера, которые проиграли со счетом 2:3 и покинули Лигу чемпионов. Это досрочно вывело парижан в плей-офф, но вот с какого места - предстояло еще решить. Учитывая, что в очных баталиях с немцами у подопечных Тухеля перевес - любая победа над "Башакшехиром" автоматически выводила ПСЖ на первое место.

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Уже до перерыва ПСЖ показал кто в доме хозяин, грамотно воспользовавшись ошибками турок в обороне. По правде говоря, ошибки эти родом из детского сада, особенно та, которая привела ко второму голу Неймара. Защитник "Башакшехира" банально не рассчитал отскок при попытке сыграть головой и позволил соперникам выйти три в один. Подобные моменты Мбаппе с Неймаром щелкают, словно орешки, что они и сделали.

Еще ранее Неймар пробил Мерта красивым обводящим ударом, пробросив мяч между ног Понку - гол исключительно на личном мастерстве бразильской звезды. Автором же третьего мяча должен был становиться молодой защитник из Нидерландов Митчелл Баккер, но его мяч арбитры отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Но по мотивам того же эпизода назначили пенальти за фол вратаря на Неймаре. Впрочем, бразилец не стал идти на хет-трик, любезно предоставив право отличиться с точки своему другу Мбаппе.

Вышедший на замену в перерыве Анхель Ди Мария очень быстро помог Неймару оформить все же хет-трик очередным голом с игры. Латиноамериканцы обыгрались на подступах к штрафной и Ней разрядил свою пушку в угол ворот "Истанбула".

Сохранить лицо турецкому коллективу удалось благодаря стандартному положению. Подача углового с правого фланга завершилась мощным выстрелом ногой в исполнении автора хет-трика в ворота "РБ Лейпциг" Ирфана Кахвечи, под который удачно подставился Топал. Навас не смог среагировать, сделать это было действительно очень сложно.

Но недолго музыка играла, если ты устраиваешь проходной двор в собственной обороне, будь готов к беде. Этот закон использовала себе во благо звездная тройка нападения "Пари Сен-Жермен". Неймар разогнал атаку по центру, отдал на Ди Марию и тот выкатил под удар Мбаппе уже фактически по пустым воротам. В них метался изо всех сил Мерт, в то время как защитники молча наблюдали за всем происходящим вдали от эпицентра событий.

"Пари Сен-Жермен" с первого места в группе выходит в плей-офф, соперник по полуфиналу прошлого розыгрыша, "РБ Лейпциг", второй с таким же количеством очков. "Истанбул Башакшехир" с одной победой в активе финишировал в группе Н на четвертом месте. Кстати, в этом квартете так и не было зафиксировано ничьих за все шесть туров!

Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир 5:1 (3:0)

Голы: Неймар (21, 38, 50), Мбаппе (42 пен, 62) - Топал (57)

ПСЖ: Навас, Флоренци (Пембеле 80), Маркиньос (Керрер 67), Данило, Кимпембе (Диалло 80), Баккер, Верратти (Гуйе 80), Паредес, Рафинья (Ди Мария 46), Мбаппе, Неймар.

Башакшехир: Гунок Мерт, Рафаэл (Джулиано 68), Понк, Топал, Калдирим (Мбомбо 68), Озкан, Такдемир (Шадли 89), Кахвечи, Гульбрандсен, Кривелли (Ба 68), Турук (Каплан 80).

Предупреждения: Пембеле (90+2) - Текдемир (10), Рафаэл (12), Окан Бурук (13, гл. тр.), Мерт (42), Кривелли (63)