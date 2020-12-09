Кобин: Шахтеру против Интера не нужно ставить автобус, надо рисковать

Экс-защитник " Шахтера " Василий Кобин рассказал, чего он ждет от "горняков" в поединке группового раунда Лиги чемпионов с "Интером".

"До стартового свистка арбитра шансы всегда 50 на 50. Дальше многое зависит избранной тактики, индивидуального мастерства футболистов, фарта, кому удастся забить "быстрый" гол.

Турнирная ситуация в группе, где выступает "Шахтер" сложилась так, что на выход в следующий раунд Лиги чемпионов претендуют все команды, поэтому нашим ребятам нужно рисковать. На мой взгляд, не стоит возводить какие-то "автобусы" у своих ворот, потому что в составе "Интера" хватает исполнителей, которые умеют вскрывать насыщенную оборону соперников. Нужно постараться уже с первых минут накрывать итальянцев на их половине поля, тем более, что у хозяев будет отсутствовать ведущий полузащитник Артуро Видаль. По крайней мере, это позволит отодвинуть игру от своих ворот.

Также сегодня очень многое будет зависеть от психологического фактора. Предыдущий поединок "горняков" в Лиге чемпионов – с "Реалом", показал, что в нужный момент они могут собраться и сыграть с запредельной самоотдачей. Надеюсь, подопечные Луиша Каштру останутся верными себе и в Милане и это повысит их шансы в достижении положительного результата", - сказал Кобин.