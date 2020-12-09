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Кобин: Шахтеру против Интера не нужно ставить автобус, надо рисковать

Лига Чемпионов
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Миланцы умеют вскрывать насыщенную оборону

Кобин: Шахтеру против Интера не нужно ставить автобус, надо рисковать
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Василий Кобин рассказал, чего он ждет от "горняков" в поединке группового раунда Лиги чемпионов с "Интером".

"До стартового свистка арбитра шансы всегда 50 на 50. Дальше многое зависит избранной тактики, индивидуального мастерства футболистов, фарта, кому удастся забить "быстрый" гол.

Турнирная ситуация в группе, где выступает "Шахтер" сложилась так, что на выход в следующий раунд Лиги чемпионов претендуют все команды, поэтому нашим ребятам нужно рисковать. На мой взгляд, не стоит возводить какие-то "автобусы" у своих ворот, потому что в составе "Интера" хватает исполнителей, которые умеют вскрывать насыщенную оборону соперников. Нужно постараться уже с первых минут накрывать итальянцев на их половине поля, тем более, что у хозяев будет отсутствовать ведущий полузащитник Артуро Видаль. По крайней мере, это позволит отодвинуть игру от своих ворот.

Также сегодня очень многое будет зависеть от психологического фактора. Предыдущий поединок "горняков" в Лиге чемпионов – с "Реалом", показал, что в нужный момент они могут собраться и сыграть с запредельной самоотдачей. Надеюсь, подопечные Луиша Каштру останутся верными себе и в Милане и это повысит их шансы в достижении положительного результата", - сказал Кобин.

Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" начнётся сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Василий Кобин Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
09.12.2020 в 21:29
Не поможет кротам, ни автобус ни риски.. Интер разберет их на атомы.. Минимум 5-0
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