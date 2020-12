Обошел даже Джеррарда. Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в рамках ЛЧ

В матче шестого тура Лиги Чемпионов "Ливерпулья" играет против "Мидтьюланна". Матч ничего не значит с точки зрения турнирной борьбы.

Однако именно сегодня, важный свой гол забил Мохамед Салах. Он отметился 22 раз в рамках ЛЧ за "Ливерпуль", обогнав Джеррарда. Теперь именно египтянин - лучший снайпер "красных" в турнире.

⚽ Mohamed Salah has become Liverpool’s top scorer in the #UCL



???? Most CL goals for @LFC:

22 - Mohamed Salah (39 apps)

21 - Steven Gerrard (73)

17 - Sadio Mane (37)

15 - Roberto Firmino (38) pic.twitter.com/nWIl227Cmv