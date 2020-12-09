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Обошел даже Джеррарда. Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в рамках ЛЧ

Лига Чемпионов
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Сегодня ему понадобилось 55 секунд

Обошел даже Джеррарда. Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в рамках ЛЧ
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В матче шестого тура Лиги Чемпионов "Ливерпулья" играет против "Мидтьюланна". Матч ничего не значит с точки зрения турнирной борьбы.

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Однако именно сегодня, важный свой гол забил Мохамед Салах. Он отметился 22 раз в рамках ЛЧ за "Ливерпуль", обогнав Джеррарда. Теперь именно египтянин - лучший снайпер "красных" в турнире.

Видео гола

Отметим, что всего за "Ливерпуль" Мохамед забил 106 голов.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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