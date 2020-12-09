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Обошел даже Джеррарда. Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в рамках ЛЧ
Сегодня ему понадобилось 55 секунд
В матче шестого тура Лиги Чемпионов "Ливерпулья" играет против "Мидтьюланна". Матч ничего не значит с точки зрения турнирной борьбы.
Однако именно сегодня, важный свой гол забил Мохамед Салах. Он отметился 22 раз в рамках ЛЧ за "Ливерпуль", обогнав Джеррарда. Теперь именно египтянин - лучший снайпер "красных" в турнире.
⚽ Mohamed Salah has become Liverpool’s top scorer in the #UCL— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 9, 2020
???? Most CL goals for @LFC:
22 - Mohamed Salah (39 apps)
21 - Steven Gerrard (73)
17 - Sadio Mane (37)
15 - Roberto Firmino (38) pic.twitter.com/nWIl227Cmv
Видео гола
Отметим, что всего за "Ливерпуль" Мохамед забил 106 голов.
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