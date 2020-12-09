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Цыганков: Задачу минимум мы выполнили, поэтому имеем право радоваться

Лига Чемпионов
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Киевляне пробились в евровесну

Цыганков: Задачу минимум мы выполнили, поэтому имеем право радоваться
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Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков в комментарии ТК Футбол поделился своими эмоциями после победы в Лиге чемпионов над "Ференцварошем" (1:0).

"Мы все-таки выиграли, почему нам не радоваться? Мы продолжаем свои выступления в еврокубках - это была наша задача. У нас молодая команда и, в принципе, мы получили огромный опыт и в будущем это сыграет нам на руку. Задачу минимум мы выполнили, поэтому имеем право радоваться.

Вы знаете, можно искать оправдания и сетовать на мороз, заключительные матчи в году, но в целом мы выходили и хотели сыграть в свою игру. Не всегда всё получается, но главное, что есть результат", - сказал Цыганков.

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Напомним, что "Динамо" заняло 3-е место в своей группе ЛЧ и теперь весной сыграет в Лиге Европы.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Виктор Цыганков
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Источник:
ТК Футбол

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