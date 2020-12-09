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Цыганков: Задачу минимум мы выполнили, поэтому имеем право радоваться
Киевляне пробились в евровесну
Полузащитник "
"Мы все-таки выиграли, почему нам не радоваться? Мы продолжаем свои выступления в еврокубках - это была наша задача. У нас молодая команда и, в принципе, мы получили огромный опыт и в будущем это сыграет нам на руку. Задачу минимум мы выполнили, поэтому имеем право радоваться.
Вы знаете, можно искать оправдания и сетовать на мороз, заключительные матчи в году, но в целом мы выходили и хотели сыграть в свою игру. Не всегда всё получается, но главное, что есть результат", - сказал Цыганков.
Напомним, что "Динамо" заняло 3-е место в своей группе ЛЧ и теперь весной сыграет в Лиге Европы.
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