Цыганков: Задачу минимум мы выполнили, поэтому имеем право радоваться

Полузащитник " Динамо " Виктор Цыганков в комментарии ТК Футбол поделился своими эмоциями после победы в Лиге чемпионов над "Ференцварошем" (1:0).

"Мы все-таки выиграли, почему нам не радоваться? Мы продолжаем свои выступления в еврокубках - это была наша задача. У нас молодая команда и, в принципе, мы получили огромный опыт и в будущем это сыграет нам на руку. Задачу минимум мы выполнили, поэтому имеем право радоваться.

Вы знаете, можно искать оправдания и сетовать на мороз, заключительные матчи в году, но в целом мы выходили и хотели сыграть в свою игру. Не всегда всё получается, но главное, что есть результат", - сказал Цыганков.

Напомним, что "Динамо" заняло 3-е место в своей группе ЛЧ и теперь весной сыграет в Лиге Европы.