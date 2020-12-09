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Трубин, Витао и Коваленко выйдут в старте Шахтера на матч с Интером
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура
Интер: Ханданович, Хакими, Гальярдини, де Врей, Янг, Барелла, Шкриниар, Брозович, Бастони, Лукаку, Мартинес
Запасные: Станкович, Раду, Алексис Санчес, Сенси, Коларов, Раноккия, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан
Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Коваленко, Марлос, Тайсон, Тете.
Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Маркос, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник.
Напомним, что матч начнётся сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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