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Трубин, Витао и Коваленко выйдут в старте Шахтера на матч с Интером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Трубин, Витао и Коваленко выйдут в старте Шахтера на матч с Интером
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов Интер – Шахтер.

Интер: Ханданович, Хакими, Гальярдини, де Врей, Янг, Барелла, Шкриниар, Брозович, Бастони, Лукаку, Мартинес

Запасные: Станкович, Раду, Алексис Санчес, Сенси, Коларов, Раноккия, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Коваленко, Марлос, Тайсон, Тете.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Маркос, Соломон, Патрик, Судаков, Дентиньо, Вьюнник.

Напомним, что матч начнётся сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (8)
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LEVgcUqs (Чернігів)
09.12.2020 в 21:23
У шахтьора вся гвардія.
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okolegko (Київ)
09.12.2020 в 21:20
Вже писав, що потрібно спочатку випустити молодь, щоб перебігала Інтер з контрпресингом, а в 2-му таймі, коли італійці почнуть видихатися, випустити Марлоса і Тайсона й добити їх. Але тренеру видніше. Якщо не відступить від звичної йому схеми гри, однозначно програє
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таврия19752009 (симферополь)
09.12.2020 в 21:10
Как всегда бред играть на удержания ни когда не приносило пользы
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 21:02
Це добре, що в складі є Боднар, Вітао та СуперВітя.
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-3
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Romerik (YNWA)
09.12.2020 в 21:01
Ясно, состав без нападающего под сталинград... Будем ставить трехэтажный автобус, и надеятся на чудо... ну посмотрим что выйдет с этого, но думаю что с такой тактикой второй раз не получится отстоятся...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 21:08
каштру перед матчем очень оптимистичен и для него что 0:1, что 0:10 - просто поражения)))
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Romerik (YNWA)
09.12.2020 в 21:11
Ага. Соломку уже подстелил себе))
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amg333 (Kyiv )
09.12.2020 в 21:00
Барелла в старте-отлично!!!!.... ипать кротов,ипать...
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