Сабо: Игра Динамо - Ференцварош мне не понравилась. Мяч просто попал в голову Попову

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал победу киевлян над Ференцварошем (1:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов .

— Игра была очень осторожной в исполнении двух команд. Никто не хотел рисковать. Мне, как профессионалу, она не понравилась. Было мало остроты, атакующих действий, голевых ударов по воротах. "Динамо" выиграло закономерно - киевляне сильнее на сегодняшний день.

— Мирча Луческу переиграл своего визави Сергея Реброва?

— Ожидалось, что дальше пройдет "Динамо". У "Ференцвароша" не было стопроцентных моментов. Киевляне свой момент реализовали - мяч просто попал в голову Попову. На первом месте в этой игре был результат. Оба тренера убрали риск, игроки часто отдавали назад, катали мяч...

— Приход Мистера в "Динамо", по итогам этого полугодия, можно назвать успешным?

— Вполне. "Динамо" лидирует в чемпионате. Вряд ли киевляне кому-то проиграют в УПЛ, кроме "Шахтера". Мирча Луческу очень внимательно разбирает соперников.

После жеребьевки Лиги чемпионов все знали, что "Динамо" и "Ференцварош" будут бороться за третье место. Здесь Мистер тоже справился со своим заданием - команда вышла в Лигу Европы.

Думаю, если все восстановятся и коронавирус даст провести хорошие сборы, чтобы никто не выпал, из-за заболевания, - "Динамо" будет выглядеть намного интереснее.

— Игорь Суркис пообещал усиление команды зимой. На какие позиции ожидаете новичков?

— Очень нужен хороший опорный полузащитник. Сергей Сидорчук уже не успевает, часто получает красные карточки, делает эти подкаты сзади. В такой команде, как "Динамо", так играть нельзя. Киевлянам нужен игрок, который умеет отдавать, отбирать, организовать игру в середине. Когда Сидорчук был помоложе - выполнял эту работу, но время есть время.