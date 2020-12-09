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Сабо: Игра Динамо - Ференцварош мне не понравилась. Мяч просто попал в голову Попову

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но в ЛЕ киевляне прошли закономерно

Сабо: Игра Динамо - Ференцварош мне не понравилась. Мяч просто попал в голову Попову
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал победу киевлян над Ференцварошем (1:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

— Игра была очень осторожной в исполнении двух команд. Никто не хотел рисковать. Мне, как профессионалу, она не понравилась. Было мало остроты, атакующих действий, голевых ударов по воротах. "Динамо" выиграло закономерно - киевляне сильнее на сегодняшний день.

— Мирча Луческу переиграл своего визави Сергея Реброва?

— Ожидалось, что дальше пройдет "Динамо". У "Ференцвароша" не было стопроцентных моментов. Киевляне свой момент реализовали - мяч просто попал в голову Попову. На первом месте в этой игре был результат. Оба тренера убрали риск, игроки часто отдавали назад, катали мяч...

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— Приход Мистера в "Динамо", по итогам этого полугодия, можно назвать успешным?

— Вполне. "Динамо" лидирует в чемпионате. Вряд ли киевляне кому-то проиграют в УПЛ, кроме "Шахтера". Мирча Луческу очень внимательно разбирает соперников.

После жеребьевки Лиги чемпионов все знали, что "Динамо" и "Ференцварош" будут бороться за третье место. Здесь Мистер тоже справился со своим заданием - команда вышла в Лигу Европы.

Думаю, если все восстановятся и коронавирус даст провести хорошие сборы, чтобы никто не выпал, из-за заболевания, - "Динамо" будет выглядеть намного интереснее.

— Игорь Суркис пообещал усиление команды зимой. На какие позиции ожидаете новичков?

— Очень нужен хороший опорный полузащитник. Сергей Сидорчук уже не успевает, часто получает красные карточки, делает эти подкаты сзади. В такой команде, как "Динамо", так играть нельзя. Киевлянам нужен игрок, который умеет отдавать, отбирать, организовать игру в середине. Когда Сидорчук был помоложе - выполнял эту работу, но время есть время.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (12)
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absurdlight (Kiev)
09.12.2020 в 23:13
vsevolodgrisha, Порно ЮА футбол?
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0
0
absurdlight (Kiev)
09.12.2020 в 23:01
Чем же ему ДК так нагадило то? 10 лет игроком и главным тренером был в 90х. Полоумный что-ли?
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+1
0
Golfik25 (Киев)
09.12.2020 в 22:59
Иуда сабо, минетит и обсырает родной клуб, ради подачек от кротов
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 22:58
Йожик Йожикович - "мені в голову потрапила думка, що м'яч влучив в голову, не в руки, а в ворота потім потрапив, він, м'яч, який влучив в голову".
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+1
0
vlotko (Броди)
09.12.2020 в 22:56
Добре в голову попав м'яч, можливо, голова знайшла цей м'яч? Інакше як голова захисника опинилася на голевій позиції, ще і м'яч був забитий енергійним рухом голови вниз.? Щось Йосип напутав, або хотів оправдатися за передматчеві інтерв'ю про Динамо.
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+2
0
avatar
Ди (Киев)
09.12.2020 в 22:54
Ах ты ж "как профессионал", посмотри повтор гола....Это тебе уже давно само что-то в голову попало....
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+2
0
Pokeruga (Кропивницкий)
09.12.2020 в 22:51
Даю100%, этому мадярскому маразматику, также не нравится, что Закарпатська область не входит в состав Венгрии!
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+3
0
Vantala (Kharkiv)
09.12.2020 в 22:43
Нагадил как по нотам. Как и ожидалось, не подвёл.
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+5
0
Просто Квашин (Харьков)
09.12.2020 в 22:42
Как я и прогнозировал, вслед после толстозадой шалавы Леонтии на свет из норы вылез шакалоподобный гиенообразный маразматик.... За миску гнилой похлебки от Пенисова начал нести всякую чушь...
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+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.12.2020 в 22:49
Леоненко хоч прикрасив свій комент жартом, а цей старий маразматик навіть не хоче ховати свою ненависть до клубу завдяки якому він став відомим.
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+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.12.2020 в 22:41
"м'яч попав в голову". цим сказано все..
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+3
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
09.12.2020 в 22:38
Старый торговец собственной задницей
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+5
0


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