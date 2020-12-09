Поведет команду в бой. Рамос выйдет в стартовом составе на игру против Боруссии

Мадридский "Реал" примет на своем поле "Боруссию" в матче шестого тура ЛЧ. "Сливочным" нельзя проигрывать, чтобы выйти в плей-офф.

Зинедин Зидан объявил стартовый состав на игру. После травмы вернулся Серхио Рамос. Карвахаль и Лунини остались на скамейке запасных.