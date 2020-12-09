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Поведет команду в бой. Рамос выйдет в стартовом составе на игру против Боруссии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Решающая битва для Мадрида

Поведет команду в бой. Рамос выйдет в стартовом составе на игру против Боруссии
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" примет на своем поле "Боруссию" в матче шестого тура ЛЧ. "Сливочным" нельзя проигрывать, чтобы выйти в плей-офф.

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Зинедин Зидан объявил стартовый состав на игру. После травмы вернулся Серхио Рамос. Карвахаль и Лунини остались на скамейке запасных.

Отметим, что за текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Серхио Рамос Боруссия (Менхенгладбах) Реал (Мадрид)
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