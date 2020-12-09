Лига Чемпионов
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Поведет команду в бой. Рамос выйдет в стартовом составе на игру против Боруссии
Решающая битва для Мадрида
Мадридский "Реал" примет на своем поле "Боруссию" в матче шестого тура ЛЧ. "Сливочным" нельзя проигрывать, чтобы выйти в плей-офф.
Зинедин Зидан объявил стартовый состав на игру. После травмы вернулся Серхио Рамос. Карвахаль и Лунини остались на скамейке запасных.
????✅ ¡Nuestro XI inicial ???? @Borussia_es! @Liberbank | #RMUCL pic.twitter.com/IHe1f7HMrZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2020
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