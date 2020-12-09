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ЛЧ. Реал - Боруссия 2:0. Мадрид провел лучший матч в сезоне и вышел в плей-офф с первого места

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал очень уверенно разобрался с Менхенгладбахом

ЛЧ. Реал - Боруссия 2:0. Мадрид провел лучший матч в сезоне и вышел в плей-офф с первого места
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Зинедин Зидан говорил о матче с “Боруссией” как о финале, и его команда сегодня действительно сыграла так, как в знаменитых матчах в Милане, Кардиффе и Киеве. Это был чемпионский перформанс – ни разу еще в этом сезоне “Реал” не разбирался настолько уверенно с соперником, но немало этому поспособствовала и сама “Боруссия”.

Тренер “Реала” на предматчевой пресс-конференции не рассказывал о деталях своего плана на игру, ограничиваясь общими фразами. Это не значит, что “Реал” не готовился к поединку. Совсем наоборот – Мадрид забил два своих гола, надавив на слабые места у соперника.

“Реал” с первых минут предложил “Боруссии” высокий темп игры и не собирался церемониться с “жеребцами”. Прессинг Мадрида стал откровением для “Боруссии”. Два мяча в ворота Зоммера прилетели после потерей мяча у гостей на своей половине поля.

Также “Реал” часто выполнял навесы. 35-летний Оскар Вендт на левом фланге у “Боруссии” не способен играть плотно и именно с его зоны Мадрид выполнил две голевых подачи. Сначала точный навес исполнил Лукас Васкес, затем – Родриго.

Куда кроссить? И здесь у “Реала” был заранее продуманный ответ. Правый фулбек “Боруссии” Лайнер полезен своим подключениями в атаке, но игра головой – не из сильных его качеств. Центрбеки “Боруссии” Эльведи и Гинтер располагались зонально при атаках “Реала”, а за зону у дальней штанге отвечал Лайнер. Этим пользовался Бензема, дважды открывшись на навесы и дважды забив головой в первом тайме.

В первом тайме свой гол забил и Модрич, но его мяч отменили из-за офсайда. Ранее 35-летний хавбек ударил в штангу после прострела Васкеса с того же левого фланга “Боруссии”. Обладатель Золотого мяча-2018 был сегодня просто бесподобен, играя полезно как в атаке, так и в защите.

Возможно, результат матча был бы другим, если бы Плеа при счете 1:0 реализовал выход на один – это был едва ли не единственный момент “Боруссии” в матче. Однако в целом доминирование “Реала” было просто подавляющим. Тренер “Боруссии” Марко Розе провел две замены в перерыве, но характер игры не изменился. Во втором тайме “Реалу” не везло. Дважды мяч попадал в каркас ворот Зоммера, еще несколько раз швейцарский вратарь “Боруссии” выручал свою команду.

После такого матча о возможной отставке Зидана говорить не целесообразно. Футболисты “Реала” своей игрой продемонстрировали, что они верят в главного тренера “Реала” и его идеи. Мадрид выходит в 1/8 с первого места, а “Боруссия” впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но сделала это только благодаря ничье “Шахтера” с “Интером” в Милане.

ЛЧ. Реал - Боруссия 2:0. Мадрид провел лучший матч в сезоне и вышел в плей-офф с первого места - изображение 1

Лига чемпионов, группа B, шестой тур. Мадрид, “Эстадио Альфредо ди Стефано”.

“Реал” Мадрид – “Боруссия” Менхенгладбах 2:0

Голы: Бензема 9, Бензема 32

“Реал”: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Васкес – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус (Асенсио 74), Бензема, Родриго (Аррибас 74)

“Боруссия”: Зоммер – Вендт (Лазаро 46), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер (Бенеш 85) – Тюрам (Херрманн 85), Штиндль (Вольф 85), Плеа – Эмболо (Закария 46)

Предупреждение: Закария 89

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Реал" Мадрид 6 3 1 2 11-9 +2 10
2 "Боруссия" Менхенгладбах 6 2 2 2 16-9 +7 8
3 "Шахтер" Донецк 6 2 2 2 5-12 -7 8
4 "Интер" Милан 6 1 3 2 7-9 -2 6
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В статье: Серхио Рамос Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Комментарии (18)
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hardcorepwnz (Украина)
10.12.2020 в 00:28
Удивительная команда. Когда висит топор, когда все плохо, она всегда собирается и дает результат. С победой, мадридисты, и выходом с первого места! Hala Madrid y Nada Mas
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+3
-1
Bogdan36 (Kiev)
10.12.2020 в 00:19
"Боруссия" в этой группе выиграла только у "Шахтёра" и вышла в плей-офф Лиги Чемпионов!Вот парадокс!
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 00:27
Зато как выиграла)))
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2020 в 00:16
І тут нам німці всрали.
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+3
0
amg333 (Kyiv )
10.12.2020 в 00:14
Реал все сделал,я переживал чтоб в ничью не сыграли.Молодцы.
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+4
-3
aleksandrdre (Краматорск)
10.12.2020 в 00:17
а ты вообще за кого переживаешь?с Мадрида наверное?
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
10.12.2020 в 00:25
Это трёхклубный дебил.
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+1
-1
amg333 (Kyiv )
10.12.2020 в 01:23
Чпокнул тебя пастор???..мразь протестантская
0
0
metall5291 (Kharkiv)
10.12.2020 в 00:10
Браво Реал. Боруссию не было видно. Умеют, оказывается, когда очень нужно. Другой вопрос - почему Реалу не всегда нужно, оставим сегодня за скобками. Всех с победой и первым местом в группе, и удачи весной.
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
10.12.2020 в 00:29
Ну пару раз Боруссия могла уколоть, но закончилось все хорошо. С победой!
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
10.12.2020 в 00:02
...доминирование Реала настолько было явным, Бензима великолепно сыграл головой, Боруссия же не могла показать своих способностей из за великолепной игры Реала.... Финиш, Реал в ЛЧ...
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 00:01
Помнится, как Алень ржал и копытами стучал, что РМ из группы не выйдет, а ФКБ с первого места выйдет. А вот оно как, Михалыч.
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+4
-1
amg333 (Kyiv )
10.12.2020 в 00:12
Милан твой ховно и фибра клоун недоделанный
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+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 00:27
А при чём тут Милан и Ибрагимович? Сегодня мы увидели, что ховно как раз Интер с Лукакой. За две игры с Шахтёром, которому даже Реал два забил, Интер не смог забить ни разу. А вылеты Интера с группы ЛЧ - это уже стабильность))).
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
10.12.2020 в 00:27
Amg 333 Что придурок, Лукакин член мешает буквы выговаривать?
+1
-2
amg333 (Kyiv )
10.12.2020 в 01:20
Так Милан даже выйти не может в это ЛЧ)))..аталанта и та 2 гола подряд выходит)))...просто Милан ховно как и даунецкая помойка)))
0
0
Algrab (Костопiль)
10.12.2020 в 00:21
Так на то він і олень...Реал- молодці!
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+3
-2
amg333 (Kyiv )
10.12.2020 в 01:19
Мес-пастор тебя чпокнул сегодня,что такой довольный??..))))
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0
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