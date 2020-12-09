ЛЧ. Реал - Боруссия 2:0. Мадрид провел лучший матч в сезоне и вышел в плей-офф с первого места

Зинедин Зидан говорил о матче с “Боруссией” как о финале, и его команда сегодня действительно сыграла так, как в знаменитых матчах в Милане, Кардиффе и Киеве. Это был чемпионский перформанс – ни разу еще в этом сезоне “Реал” не разбирался настолько уверенно с соперником, но немало этому поспособствовала и сама “Боруссия”.

Тренер “Реала” на предматчевой пресс-конференции не рассказывал о деталях своего плана на игру, ограничиваясь общими фразами. Это не значит, что “Реал” не готовился к поединку. Совсем наоборот – Мадрид забил два своих гола, надавив на слабые места у соперника.

“Реал” с первых минут предложил “Боруссии” высокий темп игры и не собирался церемониться с “жеребцами”. Прессинг Мадрида стал откровением для “Боруссии”. Два мяча в ворота Зоммера прилетели после потерей мяча у гостей на своей половине поля.

Также “Реал” часто выполнял навесы. 35-летний Оскар Вендт на левом фланге у “Боруссии” не способен играть плотно и именно с его зоны Мадрид выполнил две голевых подачи. Сначала точный навес исполнил Лукас Васкес, затем – Родриго.

Куда кроссить? И здесь у “Реала” был заранее продуманный ответ. Правый фулбек “Боруссии” Лайнер полезен своим подключениями в атаке, но игра головой – не из сильных его качеств. Центрбеки “Боруссии” Эльведи и Гинтер располагались зонально при атаках “Реала”, а за зону у дальней штанге отвечал Лайнер. Этим пользовался Бензема, дважды открывшись на навесы и дважды забив головой в первом тайме.

В первом тайме свой гол забил и Модрич, но его мяч отменили из-за офсайда. Ранее 35-летний хавбек ударил в штангу после прострела Васкеса с того же левого фланга “Боруссии”. Обладатель Золотого мяча-2018 был сегодня просто бесподобен, играя полезно как в атаке, так и в защите.

Возможно, результат матча был бы другим, если бы Плеа при счете 1:0 реализовал выход на один – это был едва ли не единственный момент “Боруссии” в матче. Однако в целом доминирование “Реала” было просто подавляющим. Тренер “Боруссии” Марко Розе провел две замены в перерыве, но характер игры не изменился. Во втором тайме “Реалу” не везло. Дважды мяч попадал в каркас ворот Зоммера, еще несколько раз швейцарский вратарь “Боруссии” выручал свою команду.

После такого матча о возможной отставке Зидана говорить не целесообразно. Футболисты “Реала” своей игрой продемонстрировали, что они верят в главного тренера “Реала” и его идеи. Мадрид выходит в 1/8 с первого места, а “Боруссия” впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но сделала это только благодаря ничье “Шахтера” с “Интером” в Милане.

Лига чемпионов, группа B, шестой тур. Мадрид, “Эстадио Альфредо ди Стефано”.

“Реал” Мадрид – “Боруссия” Менхенгладбах 2:0

Голы: Бензема 9, Бензема 32

“Реал”: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Васкес – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус (Асенсио 74), Бензема, Родриго (Аррибас 74)

“Боруссия”: Зоммер – Вендт (Лазаро 46), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер (Бенеш 85) – Тюрам (Херрманн 85), Штиндль (Вольф 85), Плеа – Эмболо (Закария 46)

Предупреждение: Закария 89