Мидтьюлланн - Ливерпуль 1:1. Увидеть мерсисайдцев в растерянности

Многим игрокам основы Юрген Клопп дал отдохнуть, в то же время несколько молодых футболистов и условных резервистов получили шанс проявить себя в элитном еврокубковом турнире. Получилась игра у "красных" не очень убедительной, с множеством вопросов, или - с переменным успехом. В противостоянии оказалось много неоднозначных моментов, спорных решений арбитров, пауз и просмотров ВАР, а также отмененных голов. А вот чего точно не было в игре, так это преимущества гостей, хотя в дебюте казалось, что "Ливерпуль" легко расправится с хозяевам.

На первой минуте встречи Салах воспользовался ошибками в обороне "Мидтьюлланна", выбежал на свидание с голкипером и протолкнул мяч в ворота - 1:0. После быстрого гола мерсисайдцы еще некоторое время контролировали игру, выглядели хозяевами положения, а подопечные Приске приходили в себя.

Впрочем, постепенно хозяева стали действовать смелее, понимая, что "Ливерпуль" экономит силы и не готов приложить для победы много усилий. А вот "Мидтьюлланну" нечего было терять, ведь появилась такая великолепная возможность добыть победу над грандом в Лиге Чемпионов.

Завелись и организовали несколько настоящих штурмов хозяева, выглядели очень неплохо в атаках, шли вперед и доставили массу проблем гостям. Чего только стоит момент на 33-й минуте, когда каркас ворот спас "красных". Шла такая себе игра на встречных курсах Ориги и Жота могли забивать второй гол, но и Сори Каба и Мабиль должны были забивать.

В конце первого тайма и начале второго шла примерно равная борьба, но затем команда Приске стала нагнетать, а мерсисайдцы позволяли это делать. Словно "Ливерпуль" надеялся отстоять приемлемый счет, "Мидтьюлланн" из всех сил хотел победить. Шольц сравнял счет с пенальти, арбитр назначил 11-метровый после просмотра ВАР. Стоит отдельно отметить, что в игре оказалось на удивление много спорных моментов и арбитры долго не могли принять решения. Само противостояние получилось напряженным и нервным.

В конце Эвендер мог забить решающий гол, кто-то из защитников успел заблокировать удар, рефери увидел только корнер. А затем Минамино отправил мяч в сетку, судьи долго смотрели повтор и взятие ворот отменили. Итог - 1:1. Наверное, ничья справедливый результат встречи, тем более, что турнирного значения матч не имел. А так - все могут быть довольны.

Лига Чемпионов. Шестой тур

Стадион: МСХ Арена (Хернинг)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Мидтьюлланн - Ливерпуль 1:1

Голы: Шольц 62 (пен.) - Салах 1

Мидтьюлланн: 1. Хансен, 2. Колс, 14. Шольц, 28. Святченко, 29. Паулиньо, 10. Эвандер, 38. Ониика (Андерсон 63), 40. Каюстье, 36. Дрейер (Исаксен 76), 9. Каба, 11. Мабиль (Систо 63).

Ливерпуль: 62. Келлехер, 3. Фабиньо (Куметио 46), 46. Уильямс, 21. Цимикас (Робертсон 61), 27. Ориги (Фирмино 72), 66. Александер-Арнольд, 20. Жота (Мане 87), 11. Салах, 8. Кейта (Хендерсон 63), 18. Минамино, 65. Кларксон.

Предупреждения: Ониика 9, Колс 31, Андерсон 81 - Келлехер 62