ЛЧ. Аякс – Аталанта 0:1. Бергамаски шагают в плей-офф

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет D, 6-й тур

"Аякс" – "Аталанта" 0:1

Гол: Муриэль (85)

"Аякс": Онана – Тальяфико (Хунтелар, 63), Мартинес (Тимбер, 90+2, Альварес, 90+5), Схюрс, Мазрауи – Гравенберх, Лабьяд (Эккеленкамп, 63), Классен – Тадич, Бробби (Промес, 46), Антони

"Аталанта": Голлини – Джимсити, Ромеро, Толой – Госенс (Паломино, 79), Фройлер, де Рон, Хатебур – Пессина – Гомес, Сапата (Муриэль, 79)

Предупреждения: Гравенберх, Тальяфико – Хатебур, Фройлер

Удаление: Гравенберх (79, вторая жёлтая)

Сегодняшний матч был сродни финалу для обеих команд, соперничавших за вторую путёвку в плей-офф Лиги Чемпионов. "Аяксу" для прохода дальше нужна была только победа, в то время как "Аталанту" вполне устраивала ничья. Такой расклад предопределил игровой сценарий всего матча, лишив болельщиков зрелища. В таких условиях было уже не радостного и веселого футбола, которым порадовали команды во встрече первого круга.

Перед игрой наставник "бергамасков" Джанпьеро Гасперини обещал, что не откажется от атакующего стиля, настаивая, что его команда просто не умеет играть иначе. Матч показал, что итальянец лукавил. "Аталанта" не ставила откровенных автобусов, но их прессинг был куда умеренней обычного, а прямолинейные и быстрые выходы в атаку сменились осторожными перепасовками. Судя по тому, что тен Хааг уже на первой минуте стал что-то нервно записывать в блокнот и активно консультироваться с ассистентом, его столь аккуратный рисунок матча откровенно удивил.

Первый тайм был абсолютно бессодержательным с точки зрения моментов. "Аталанта" надежно закрыла центр, предоставив свободу только Мазрауи и Тальяфико на флангах. Но фулбеки "Аякса" ею не пользовались, и амстердамцы в итоге не могли толком даже подступиться к воротам соперника. Первого удара в створ дождались аж в компенсированное к первому тайму время, но и он не нёс реальной угрозы воротам Голлини.

В перерыве тен Хаг внёс ряд изменений, что сразу оживило игру. В частности, на поле появился Квинси Промес, заменивший 18-летнего форварда Брайана Бробби, дебютировавшего сегодня в Лиге Чемпионов. Квинси оживил левый фланг, а Тадич пошёл в центр, связывая игру команды. К чести Гасперини, "Аталанта" не стала и дальше сидеть в обороне, ожидая возможной казни, а тут же и сама набрала обороты и включилась в игру. Вернулся их фирменный прессинг, который отодвинул игру еще дальше от ворот итальянцев.

А на 79-й минуте юный талант амстердамцев Райан Бравенберх получил глупую желтую карточку, угодив локтем в лицо Папу Гомеса. Увы, карточка стала для хавбека второй. Вместе с его уходом "Аякс" окончательно сдулся и пошёл на отчаянный штурм, за который "Аталанта" тут же хладнокровно соперника и наказала. Едва появившийся на поле Муриэль убежал в контратаку и спокойно реализовал свой шанс, выведя свою команду в плей-офф.

"Аякс" сегодня как всегда играл идейно. Можно похвалить их за то, что они были терпеливы, не отказывались от своего стиля и пытались играть в свой футбол. Но опыт "Аталанты" вкупе с точными и своевременными подстройками Гасперини полностью нейтрализовали амстердамцев, поставив их в максимально некомфортные условия. "Бергамаски" заслуженно шагают дальше, а "Аякс" продолжит свой путь уже в Лиге Европы.