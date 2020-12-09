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Малиновский в плей-офф. Аякс - Аталанта 0:1. Видео гола и обзор матча
Правда, украинец сегодня не играл
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов между "Аталантой" и "Аяксом". Команды решали, кто займет второе место в группе.
Несмотря на новости о проблемах внутри клуба, итальянцы смогли одержать победу. Единственный гол забил Муриэль.
"Аякс" – "Аталанта" 0:1
Гол: Муриэль 85
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09.12.2020 в 23:08
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