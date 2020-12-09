Лига Чемпионов
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Тренировка с повышенной ответственностью. Мидтьюлланн - Ливерпуль 1:1. Видео голов и обзор матча
Салах еще и вошел в историю
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов, в котором "Ливерпуль" играл против "Мидтьюлланна". Команды давно определились со своими места: англичане - первые, датчане - последние.
Стороны по разу обменялись забитыми голами, расписав ничью. В историю смог войти Мохамед Салах, который стал лучшим бомбардиром "красных" в
"Мидтьюлланн" - "Ливерпуль" 1:1
Голы: Шольц 62 (п) - Салах 1
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:07
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:07
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