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Тренировка с повышенной ответственностью. Мидтьюлланн - Ливерпуль 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Салах еще и вошел в историю

Тренировка с повышенной ответственностью. Мидтьюлланн - Ливерпуль 1:1. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов, в котором "Ливерпуль" играл против "Мидтьюлланна". Команды давно определились со своими места: англичане - первые, датчане - последние.

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Стороны по разу обменялись забитыми голами, расписав ничью. В историю смог войти Мохамед Салах, который стал лучшим бомбардиром "красных" в истории ЛЧ.

"Мидтьюлланн" - "Ливерпуль" 1:1
Голы: Шольц 62 (п) - Салах 1

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Мидтьюланн (Дания)
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Комментарии (0)
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:07
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ------ bit.do/esuc
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:07
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- vk.sv/TLI7tH
Ответить
0
0


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