Тренировка с повышенной ответственностью. Мидтьюлланн - Ливерпуль 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов, в котором "Ливерпуль" играл против "Мидтьюлланна". Команды давно определились со своими места: англичане - первые, датчане - последние.

Стороны по разу обменялись забитыми голами, расписав ничью. В историю смог войти Мохамед Салах, который стал лучшим бомбардиром "красных" в истории ЛЧ .

"Мидтьюлланн" - "Ливерпуль" 1:1

Голы: Шольц 62 (п) - Салах 1